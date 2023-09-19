Допомагав "відкосити" від призову: СБУ затримала заступника Херсонського військкома (фото)

Вартість "послуги" від заступника начальника місцевого військкомату становила від 4,5 до 6 тисяч американських доларів залежно від терміновості.

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. Про це повідомляє СБУ.

У Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші "допомагав" військовозобов'язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів.

Вартість корупційної "послуги" становила від 4,5 до 6 тисяч доларів залежно від терміновості.

СБУ викрила дві схеми "допомоги" ухилянтам СБУ викрила дві схеми "допомоги" ухилянтам

За ці суми посадовець знімав з військового обліку через "непридатність" до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів.

Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України.

СБУ викрила дві схеми "допомоги" ухилянтам

Відомо, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників "на гарячому" під час отримання ними ще одного хабаря.

СБУ викрила дві схеми "допомоги" ухилянтам

"Наразі їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через "погане" здоров’я.

Для цього посадовець "вписував" у висновки медогляду своїх клієнтів "важкі діагнози". Середня сума за фальшування документів становила 2 тисячі доларів з однієї особи.

СБУ викрила дві схеми "допомоги" ухилянтам СБУ викрила дві схеми "допомоги" ухилянтам

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 вересня СБУ викрила усе керівництво районної військово-лікарської комісії на масштабній корупційній схемі. Посадовці підробляли документи для ухилянтів, налагодивши масову видачу довідок про непридатність.