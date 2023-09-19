Нової війни через Карабах не буде: Пашинян назвав атаки Азербайджану "фейками"

За словами прем'єр-міністра Вірменії, деякі ЗМІ Азербайджану поширюють недостовірну інформацію про те, що азербайджанські сили атакують військові підрозділи Вірменії.

Єреван вирішив не брати участі у військових діях, а вірменської армії в Карабасі немає. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

Становище на кордонах країни відносно стабільне, помітних змін немає.

"Як я вже говорив і говорю зараз, головна і ключова мета цієї операції — втягнути Вірменію у військові дії", — заявив Пашинян.

Деякі ЗМІ Азербайджану поширюють фейки про те, що азербайджанські сили атакують військові підрозділи Вірменії, пояснив він із відсиланням до Карабаху.

За його словами, на жаль, "деякі наші партнери повторюють цю інформацію".

"Кажу для протоколу, що Республіка Вірменія не бере участі у військових операціях, ще раз хочу зазначити, що у Республіки Вірменія немає армії в Карабасі", — сказав вірменський прем'єр.

Він попередив, що є місцеві та закордонні гравці, які прагнуть втягнути Вірменію у ворожі дії. Участь же країни у цьому він назвав неприйнятною.

"Ми владнаємо те, що відбувається. Ми також розуміємо емоційний бік та інші складнощі, з якими ми стикаємося в цій ситуації. Ми не повинні дозволяти деяким людям, деяким силам — закордонним або місцевим — ставити під сумнів державність Вірменії", — сказав він.

Контртерористична операція Азербайджану в Карабасі

Водночас у Баку на офіційному рівні оголосили про проведення контртерористичної операції в Карабасі. Це пояснили необхідністю забезпечити безпеку азербайджанських військовослужбовців і відновити конституційний лад Азербайджанської республіки в регіоні.

Обстріл Степанакерта, відео — із соцмереж

В інтерв'ю Politico представники влади Азербайджану заявили, що вірменське населення, яке перебуває в регіоні, повідомили про майбутню операцію за допомогою смс. Їм порадили не підходити до військових об'єктів.

Нагадаємо, що Вірменія звинувачує РФ у зраді та зближується зі США. За словами журналістів, у Єревані не вважають, що Росія може забезпечити дотримання угоди про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном від 2020 року.

Також повідомлялося, що США проводять навчання Eagle Partner на території Вірменії.