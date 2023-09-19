Під час зачистки Кліщіївки прикордонники взяли в полон розвідника батальйону "Ахмат" (відео)

За словами українських прикордонників, боєць підрозділу "Ахмат", коли побачив військових, почав видавати себе за "зека".

Під час зачистки останньої вулиці у визволеній 17 вересня Кліщіївці прикордонники "Сталевого кордону" Гвардії наступу взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ. Про це сьогодні, 19 вересня, повідомили на Facebook-сторінці МВС.

Як розповідають військовослужбовці у відео, полонений потрапив до них у тил і сам звернувся за допомогою, адже був поранений у живіт.

"Була темна ніч, ми не могли спочатку зрозуміти звідки кричали. Підсвітили ліхтариком і побачили, що лежить поранений, як він казав, зек", – розповідає військовий.

Після детального спілкування з пораненим і після прочитання його листування в телефоні, військовослужбовці зрозуміли, що це кадровий сержант, розвідник підрозділу батальйону "Ахмат" РФ.

Як повідомили у відеозаписі, військових РФ з цього батальйону відправляли з Бахмута в населений пункт Кліщіївка та сказали, що "просто потрібно посидіти в підвалах, переночувати і пожити, бо там немає нікого, все тихо й спокійно".

Нагадаємо, в понеділок, 18 вересня, партизанський рух АТЕШ у своєму Telegram-каналі заявив, що підрозділ чеченського спецзагону "Ахмат" зазнав суттєвих втрат і відступає в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ зайняли важливий опорний пункт біля села Кліщіївка, покинутий "кадирівцями".

Також 18 вересня АТЕШ також повідомило, що зафіксовано переміщення російської військової техніки через Маріуполь на Запорізький напрямок, де ворог зазнає великих втрат як в особовому складі, так і в техніці.