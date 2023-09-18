Везуть через Маріуполь: ЗС РФ перекидають резерви на Запорізький напрямок, — АТЕШ (відео)

Через окуповане місто на Донеччині зафіксовано переміщення ворожих "Уралів", "КамАЗів" та танків Т-72.

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Збройні сили Російської Федерації перекидають свої резерви через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області на Запорізький напрямок. Про це повідомили учасники партизанського руху "АТЕШ".

"АТЕШ" фіксує пересування резервів окупантів через Маріуполь", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що агент партизанського руху зафіксував процес перекидання резервів ЗС РФ на Запорізький напрямок, де ворог зазнає великих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Зокрема, ворог переміщує вантажні автомобілі "Урал", "Камаз" та танки Т-72.

Партизани переконані, що ця інформація допоможе українським військовим ефективно зустріти ворожі резерви.

Нагадаємо, 17 вересня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські військові перемістили чотири повітряно-десантні дивізії в район Токмака Запорізької області. Він вважає, що ворог накопичує резерви не лише для протидії українському контрнаступу, але й для своїх майбутніх атак. Крім цього, Росія переміщує нові підрозділи зі складу 25 армії, які ще навіть не пройшли етап бойового злагодження.

Того ж дня у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про посилення оборони російської армії навколо Токмака. Зокрема, ЗС РФ розгортають навколо міста додаткові блокпости, протитанкову оборону. У розвідці вважають, що Токмак готують зробити "стрижнем" другої основної лінії оборони ЗС РФ.