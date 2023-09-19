Заморожена війна: Дуда на Генасамблеї ООН попередив про плани Росії в Україні

За словами польського президента, Росія мріє про відновлення своєї "імперської могутності" і намагається диктувати умови іншим народам. Щоб цього не допустити, важливо допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав "мужніх і далекоглядних" лідерів протистояти "імперській політиці" Володимира Путіна і попередив про наслідки "заморожування" війни. Про це 19 вересня повідомляє британське видання The Guardian.

Дуда зазначає, що повномасштабна агресія Росії в Україні спричинила "глобальні проблеми" і випробування для світового порядку.

"Сьогодні світ стоїть перед небаченою загрозою", каже Дуда. Він підкреслює, що Польща, виходячи зі своєї історії та досвіду, найкраще розуміє трагедію України. У цьому контексті він нагадує про вторгнення нацистської Німеччини до Польщі 1939 року.

"Росіяни знову показали своє справжнє обличчя, вважаючи, що вони повинні диктувати умови навколишнім народам. Але ми говоримо "ні", — заявляє Дуда.

Польський президент також підкреслив, що Росія мріє про відновлення своєї "імперської могутності", але наголошує, що цього не станеться.

"Ці часи залишилися в минулому", — каже Дуда.

Дуда закликає до завершення жорстокої війни в Україні та відмови від ідеї "замороженого конфлікту". Він підкреслює, що відновлення повної територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів є ключовим аспектом врегулювання конфлікту.

Також президент Польщі наголосив, що Варшава активно підтримує ініціативи щодо притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права і підтримує роботу міжнародних судів з розгляду цього питання.

Генасамблея ООН у Нью-Йорку — що відомо

78-а Генасамблея ООН триватиме з 19 до 26 вересня. Понад 140 глав держав і урядів зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. При цьому лідери Росії, Франції, Великої Британії та Китаю не оголошували своєї участі в асамблеї. За інформацією агентства АР, президент Франції Емануель Макрон, який регулярно був присутнім на дебатах Генасамблеї, буде відсутній, оскільки очікується візит короля Великої Британії Чарльза III. Примітно, що це могло б стати першим виступом на Генасамблеї для британського прем'єра Ріші Сунака, але він зазначив свою зайнятість.

Під час Генасамблеї ООН вперше з повномасштабного вторгнення Росії виступив з трибуни президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал Росії, однак історія засвідчила, що саме Росія мала зазнати ядерного роззброєння.