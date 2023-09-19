"Суцільні фортеці": Федоров розкрив плани ЗС РФ щодо оборони південних областей України (відео)

За словами мера Мелітополя, російські окупанти регулярно облаштовують масштабні окопи за допомогою морських контейнерів, що значно ускладнює просування ЗСУ. Проте, він упевнений, що зупинити контрнаступ не вдасться.

Російські окупанти почали будувати навколо тимчасово захоплених на півдні міст суцільні фортеці, тим самим руйнуючи береги річки Молочна в Запорізькій області. Про це заявив мер Мелітополя в ефірі "Еспресо" 19 вересня.

За його словами, росіяни продовжують будувати лінію оборони, яка, на їхню думку, повинна буде убезпечити окупантів від українського контрнаступу.

"Противник продовжує будувати лінії оборони, з якими тепер так складно боротися нашим героїчним військовим. Крім того, загарбник будує навколо наших міст суцільні фортеці, щоб ускладнити просування українських Збройних Сил. Саме це окупанти роблять навколо Токмака, Мелітополя", — заявив Іван Федоров.

Також було зазначено, що війська противника хочуть розірвати береги річки Молочна біля Мелітополя, щоб перетворити місцевість на болото і тим самим створити захисну споруду від українських захисників.

За допомогою раніше завезеного лісу-кругляка будуються бліндажі, які також є частиною оборони противника.

"Постійною практикою ворога є будівництво "підземних міст" (масштабні окопи, — ред.) із морських контейнерів, що справді ускладнюють просування для наших героїчних Сил оборони. Але я впевнений, що всі ці ворожі дії точно не зупинять наші Збройні Сили, тому ми маємо всіляко допомагати нашим захисникам продовжувати просування", — підсумував мер Мелітополя.

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Нагадаємо, 17 вересня в Центрі національного спротиву повідомляли, що РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи в Запорізькій області. Окупаційна "адміністрація" вже почала розчищення русла річки Молочна та підготовку до інженерних робіт. Такі дії можуть призвести до дефіциту питної води в місті Мелітополь.