В РФ під Воронежем розбився винищувач-бомбардувальник Су-34

Екіпаж літака до зіткнення з землею встиг евакуюватися. Його вже знайшли.

У Воронезькій області в Росії сталася авіакатастрофа. Розбився надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Аварія сталася вранці 20 вересня.

"Винищувач Су-34 впав у Воронезькій області. Екіпаж із двох людей встиг катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає, повідомляє Міноборони", — пише видання.

Стверджується, що військовий борт виконував учбово-тренувальний політ. Двох членів екіпажу, яким довелося катапультуватись, нібито вже евакуювали.

Причини аварії на цей час невідомі. За попередньою інформацією у винищувача відмовила права стійка шасі.

Нагадаємо, що 12 вересня в Росії розбився літак Су-24. НП сталася у Калачівському районі Волгоградської області. Відомо, що літак зник із радарів невдовзі після зльоту. Політ відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості.

Раніше повідомлялося, що 2 серпня повідомлялося про аварію літака Су-30 в Калінінградській області Росії. Причиною стала технічна несправність борту. Екіпаж не встиг катапультуватися та загинув внаслідок інциденту.