Морили голодом та знущалися: на Львівщині затримали працівників ТЦК, які били чоловіка (відео)
Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату кілька днів і змушували "добровільно" пройти військово-лікарську комісію.
У Самборі на Львівщині затримали затримали заступника начальника одного з відділів районного ТЦК та СП і військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та його незаконного утримання його у приміщенні військкомату. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідством встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина і погрожував йому зброєю. Він завдавав ударів потрепілому по тілу та обличчю руками та ногами. Відео побиття виклали в мережу.
Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату від 12 вересня 2023 року. Його морили, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.
"Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.
Нагадаємо, що у Львівській області судитимуть офіцера ЗСУ, який 24 червня побив солдата після того, як побачив, що той неподалік намету справляє природні потреби.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру однієї з частин НГУ у справі про побиття ним солдата строкової служби.