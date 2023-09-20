Росіяни запустили дрон у автівку зі шведськими журналістами на Запоріжжі (фото)

Зазнали удару представники телеканалу TV4 – Йохан Фредрікссон і Даніель Здолсек.

Російський дрон атакував автомобіль з журналістами зі Швеції на Запоріжжі. Марія Авдєєва, директорка з досліджень міжнародної безпеки Європейської експертної асоціації, у сервісі Х (відомий як Twitter) повідомила подробиці.

Вона розповіла, що зазнали удару представники телеканалу TV4. Напад росіян відбувся у селищі Степногірськ Василівського району Запорізької області.

Журналіст Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек були у бронежилетах і касках з надписом "Пресса". Вони вийшли з салону транспортного засобу для зйомки й у цей момент російські загарбники їх атакували безпілотником.

Ситуація на Запоріжжі від Генштабу ЗСУ

На півдні, де українські війська й надалі намагаються звільнити захоплені росіянами території, тривають бої. В районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки російські підрозділи вирішили піти в атаку. Це завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Сили оборони на Мелітопольському напрямку й надалі ведуть наступальну операцію. Бійці завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Нагадаємо, у грудні 2022 року російські війська обстріляли транспортний засіб з італійськими журналістами у Херсоні. Окупанти відкрили вогонь по автомобілю, хоча знали, що там їдуть представники ЗМІ. Внаслідок атаки один репортер отримав поранення. Репортер Клаудіо Локателлі, який знаходився в авто разом із колегою Нікколо Селесті, розповів, що одна із куль пошкодила машину. Він заявив, що отримав поранення.