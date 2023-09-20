У Донецькі окупанти створюють військовий ВНЗ при Міноборони РФ, — ЦНС

Окупанти запланували, що близько 3,5 тисячі осіб складуть штатну чисельність так званого військового закладу. Функціонування подібних закладів освіти порушує міжнародне право, наголосили у підпіллі.

У тимчасово окупованому Донецьку окупанти планують створити так званий військовий ВНЗ при Міністерстві оборони Російської Федерації до 1 грудня 2023 року. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупанти створюють військове командне училище при міністерстві нападу РФ у Донецьку", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що до 1 грудня 2023 року повинна бути утворена так звана федеральна державна казенна військова освітня установка вищої освіти "Донецкое высшее общевойсковое командное училище". Установу вирішили створити на базі вже існуючого училища, яке працювало на потреби армії "ДНР" з 2015 року. Очікується, що штатна чисельність так званого військового закладу складе 3,5 тисячі осіб.

У Центрі наголосили, що функціонування подібних закладів освіти порушує міжнародне право, оскільки в таких училищах відбувається вербування на війну проти України жителів тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що в захоплених приміщеннях вищих навчальних закладів Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) імені Богдана Хмельницького та Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ) ім. Дмитра Моторного окупанти планують почати навчання працівників ФСБ та МВС. Зокрема, в цих приміщеннях ворог створив псевдоуніверситет МДУ (МГУ), проте не зміг набрати достатню кількість студентів.

15 вересня у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти завершують підготовку до чергової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Для цього на Донбасі ворог активно збирає інформацію про громадян 2006 року народження, яким наступного року виповниться 18 років. Їм можуть почати видавати повістки та відправляти на військову службу під час мобілізації у 2024 році.