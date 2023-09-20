На Прикарпатті голова ВЛК торгував фіктивними довідками про непридатність (фото, відео)

Свої "послуги" медик оцінював у 2 тисячі доларів, а знайомим надавав знижку у 50%, розповіли у Офісі генпрокурора.

На Прикарпатті співробітники правоохоронних структур затримали заступника директора районної лікарні, якого звинуватили у торгівлі фіктивними медичними довідками про непридатність до військової служби під час мобілізації. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що порушник ставив вигадані діагнози військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Він їх оформлював на стаціонарне лікування до медичних установ. Насправді ніякого лікування не відбувалося. Він відпускав ухилянтів додому.

Висновки ВЛК стосовно тимчасової непридатності до військової служби дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати у інші держави. Свої послуги медик оцінював у 2 тисячі доларів. Проте знайомим він вирішив робити певну знижку у 50 відсотків. Йому, у разі доведення вини, загрожує 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Також на Херсонщині викрили співробітника ТЦК. Він через посередника, вимагав та одержав від військовозобов’язаного 4500 доларів неправомірної вигоди. За ці кошти вони пообіцяли йому надати відповідні документи щодо визнання непридатним до військової служби та зняти з військового обліку.

Загалом зафіксовано таких 5 фактів. Порушник отримував хабарі за військово-облікових документів з відомостями про непридатність до військової служби.

Нагадаємо, 13 вересня ветеран війни Антон Колумбет закликав реформувати ВЛК та запропонував рішення. Визначення ступеня придатності до військової служби, як вважає він, повинен відбуватись на етапі прийому поповнення в конкретну військову частину, що зменшить ризики корупційного складника.