ЗС РФ вдарили рідкісною ракетою по Куп'янську: загинули волонтери та місцеві (фото)

Російські окупанти посеред дня атакували машини, на яких евакуювали людей. Попередньо встановлено, що для цього ворог використав ракету типу "Грім-Е1".

19 вересня ЗС РФ вдарили по Куп’янську. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини", — підкреслив посадовець.

20 вересня на місці удару завершились оперативні роботи екстрених служб.

"Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей — 6 чоловіків та 2 жінки", — проінформував керівник Харківської ОВА.

Він зазначив, що двоє жертв — це волонтери, які евакуювали людей.

"Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Грім-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", — додав Синєгубов.

Фото з місця удару в Куп'янську Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Удар по Куп’янську: що сталося?

Деталями атаки ЗС РФ поділився начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що росіяни обстріляли машину волонтерів, які евакуювали місцевих.

Правоохоронці діставали тіла жертв удару з річки поблизу місця прильоту та зі знищених автівок.

"Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години", — додав Болвінов.

ЗС РФ використали рідкісну ракету

Також керівник поліції Сергій Болвінов розповів, що для обстрілу Куп’янська російські окупанти застосували ракету типу "Грім-Е1".

Залишки снаряду, яким ЗС РФ атакували Куп'янськ Фото: Facebook / Сергій Болвінов

"Такі боєприпаси ворог застосовує вкрай рідко. Це — модифікація ракети Х-38", — пояснив він.

Залишки снаряду, яким ЗС РФ атакували Куп'янськ Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Правоохоронці порушили справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

"Зло буде покарано", — підкреслив Болвінов.

Як передавав Фокус, "Грім-Е1" — це гібридна ракета, створена на базі радянської Х-38. Її вперше продемонстрували у 2015 році. Її швидкість може сягати 1600 км/год, максимальна висота скидання — 12 км. За таких умов дальність скидання може складати до 120 км.

Нагадаємо, вночі на 20 вересня ЗС РФ атакували міста України дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Силам ППО вдалося знищити 17 безпілотників з 24 запущених ворогом.