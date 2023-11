Свобода, рівність і братерство. Дворазове "ура" лібералам часів Холодної війни

Лібералізм часів Холодної війни, як і раніше, може багато чого запропонувати сучасним американським мислителям і політикам. Акцент на стриманості, смиренності, іронії та плюралізмі безцінний для країни, яка нещодавно була зачарована власною силою і самовдоволенням.

В останнє десятиліття американські ліберали займають захисну позицію. Їхній представник Барак Обама викликав невдоволення як внутрішніх, так і зовнішніх критиків своєю спробою переосмислити американську зовнішню політику. Тепер, коли авторитаризм на підйомі, ліберали опинилися під перехресним вогнем лівих і правих, які хочуть зменшити глобальну роль країни. У відповідь на це деякі ліберальні мислителі з ностальгією згадують перші дні Холодної війни, шукаючи натхнення в тому часі, коли сильний ліберальний інтернаціоналізм, здавалося, міг врятувати світ.

Фокус переклав статтю Джозефа Стіба про ліберальних мислителів часів Холодної війни.

У своїй останній книзі Семюел Мойн вступає в цю дискусію і стверджує, що для сучасних лібералів немає нічого гіршого, ніж звеличення лібералізму часів Холодної війни. Ця традиція, стверджує він, обмежила ліберальну уяву, зробивши її політично нецікавою і вразливою для консервативної критики. Натомість ліберали мають наново відкрити для себе колишні традиції "перфекціонізму і прогресивізму" та використання держави з позитивною метою.

Безумовно, є всі підстави для критики лібералізму часів Холодної війни. Але в книзі Мойна, як і в інших подібних критичних творах, постає класична проблема "виплеснути дитину разом із водою". У лібералів часів Холодної війни було багато сильних сторін, і їхні ідеї залишаються актуальними для сучасних зовнішньополітичних дискусій. Перегляд їхньої спадщини — це можливість переосмислити одвічну дилему смирення та дії.

Мислителі часів Холодної війни, як-от теолог Райнгольд Нібур, повною мірою усвідомлювали обмеженість людської природи і трагічність спроб переробити світ відповідно до теоретичних рецептів. На власному досвіді відчуваючи наслідки тоталітаризму, світової війни та геноциду, вони стверджували, що люди володіють нескінченною здатністю до самовиправдання і самообману. Сполучені Штати, на їхню думку, все ще можуть відігравати позитивну роль у світі, але тільки в тому разі, якщо вони критично ставитимуться до власної могутності.

Мислителі часів Холодної війни повною мірою усвідомлювали обмеженість людської природи і трагічність спроб переробити світ відповідно до теоретичних рецептів Фото: Вiкiпедiя

Ці мислителі не змінювали лібералізм "майже до невпізнанності", а спиралися на ключові ліберальні традиції, що наголошували на плюралізмі та протистоянні концентрованій владі. Дивно, що Мойн, який критикує ліберальні замашки у зовнішній політиці США, відкидає ідеї обережних лібералів часів Холодної війни, що виступали проти утопічних візій як прямого шляху до пекла. Аж ніяк не будучи апологетами могутності США, вони закликали американців усвідомити, що їхня сила, ідеалізм і зарозумілість можуть завдати величезної шкоди світу. Після таких катастроф, як війна в Іраку, сучасні ліберали повинні спиратися на ці ідеї, а не відкладати їх у дальню шухляду.

Мойн проти лібералів Холодної війни

Розвиваючи свій аргумент про те, що лібералізм часів Холодної війни являє собою "зраду самого лібералізму", Мойн розповідає про шістьох мислителів: Джудіт Шклар, Ісайю Берліна, Карла Поппера, Гертруду Гіммельфарб, Ганну Арендт і Лайонеля Тріллінга. Він стверджує, що жахи історії середини століття, які багато хто з них пережив як біженці, змусили їх перейняти вкрай песимістичний погляд на людську природу і відмовитися від ідеалів прогресу і звільнення, побоюючись, що ідеалістична масова політика призведе до тоталітаризму.

Найпереконливіші частини книги присвячені тому, як ці ліберали переосмислили свою власну інтелектуальну лінію. Вони сформулювали "антиканон" протототалітарних мислителів, включно з Жан-Жаком Руссо, Ґеорґом Ґеґелем і Карлом Марксом, які мали стати їхніми опонентами. Ліберали часів Холодної війни, як-от Карл Поппер, попереджали, що ці діячі були протототалітаристами, які вважали, що вони "відкрили закони історії, які дають змогу їм пророкувати перебіг історичних подій". Їхні ідейні нащадки в нацистській Німеччині та Радянському Союзі потім утвердилися як авангард еліт, які прагнули змусити суспільство рухатися до утопічних цілей, перевиховуючи або знищуючи тих, хто чинить опір.

Мислителі Холодної війни сформували "антиканон" протототалітарних мислителів, включно з Жан-Жаком Руссо, Георга Гегелем і Карлом Марксом

Мойн стверджує, що, відкинувши інтелектуальну спадщину цих мислителів, ліберали часів Холодної війни сформували новий канон, у якому особливе місце посідали захисники свободи і стриманого правління, зокрема Джон Локк і Адам Сміт. Вони також прийняли суміш фрейдистських і християнських ідей про самозречення і гріх. Ці зрушення, як стверджують Мойн та інші, сформували лібералізм, більш схожий на лібертаріанство, що відсуває на другий план колективні дії, загальне благо і доброзичливу державу на користь простого протистояння такому злу, як тоталітаризм.

Багато істориків досліджували, як тоталітаризм змінив ліберальну думку і підштовхнув її до політичного центризму. Мойн доповнює ці дискусії, показуючи, як деякі ліберальні мислителі вже змінювали свою традицію зсередини, перш ніж події на кшталт війни у В'єтнамі та економічної стагнації підірвали ліберальний консенсус. Неоконсерватизм і неолібералізм вільного ринку заповнили цю прогалину і призвели до появи більш нерівного суспільства і консервативнішого політичного ландшафту.

Потреба в Нібурі

Мойн сподівається, що ліберали зможуть виправити ці невдачі, знову відкривши для себе ті частини своєї історії, які наголошують на силі розуму для позитивного впливу на людську діяльність, індивідуальну емансипацію і важливість масової політичної дії для здорової демократії. Цей виклик заслуговує на увагу, але його відмова від лібералізму часів Холодної війни як від "катастрофи" є перебільшеною і несе в собі певні ризики. Як стверджують захисники лібералізму часів Холодної війни, у цій традиції є багато цінного, особливо її етика стриманості, обережності та смирення. Така традиція особливо цінна для переосмислення передумов американської зовнішньої політики після десятиліть ліберальних фантазій і надмірного впливу.

Жодна постать не прояснює цю проблему краще, ніж впливовий протестантський теолог Райнгольд Нібур. Мойн опустив Нібура в цій книзі, щоб привернути увагу до менш відомих, але не менш цікавих постатей. Однак відмова від Нібура послаблює аргументацію проти лібералізму часів Холодної війни загалом, оскільки в ній відсутній найглибший мислитель.

Нібур не тільки продемонстрував сильні сторони ліберальної думки часів Холодної війни, а й показав, що визнання людських слабкостей не є перешкодою для позитивних дій. На початку своєї кар'єри він приєднався до прогресивного руху "соціального євангелізму", але згодом, починаючи з 1920-х років, Нібур відійшов від його оптимістичного кредо. Він побудував філософію, яку назвав "християнським реалізмом", виходячи з того, що егоїзм, гордість і жага до влади, закладені в людській природі, накладають обмеження на ідеалістичні плани щодо поліпшення світу.

Для Нібура ніщо так не ілюструвало цю тенденцію, як Радянський Союз, який 1952 року він охарактеризував як "систему, яка зі своєї початкової обіцянки вищої справедливості винесла лише несправедливість і жорстокість" Фото: Коммерсантъ

Для Нібура ніщо так не ілюструвало цю тенденцію, як Радянський Союз, який 1952 року він охарактеризував як "систему, яка зі своєї початкової обіцянки вищої справедливості винесла лише несправедливість і жорстокість". Жорстокість комунізму випливає з "фанатичної впевненості в тому, що він знає кінцеву мету, до якої має рухатися історія, і випливає звідси готовність пожертвувати всіма життєвими цінностями заради досягнення цієї мети". Усвідомивши нелюдськість радянської системи, Нібур і багато його сучасників-лібералів стали переконаними, хоча й критично налаштованими "воїнами Холодної війни".

Комунізм, на думку Нібура, був особливо небезпечним через свою привабливість для лібералів. Нібур нарікав на те, що довоєнний лібералізм був "занадто захоплений функцією розуму в житті", наївний щодо людської природи і надто симпатизував радянській ідеї про те, що життям можна керувати за допомогою централізованого раціонального планування. Ба більше, він вважав, що ідеалісти на кшталт Генрі Воллеса і багато ліберальних протестантів мали визнати, що такі інститути, як Організація Об'єднаних Націй, і примирлива зовнішня політика не зможуть захистити вільний світ від агресорів на кшталт нацистів або Рад.

Нібур стверджував, що, у міру того як Сполучені Штати досягали безпрецедентної могутності в Холодній війні, їм необхідний реалістичніший погляд на людську природу, світові справи і самих себе. Відмовившись від пацифізму соціального євангелізму, він стверджував, що застосування сили неминуче в анархічній міжнародній системі, де ховаються воістину злі сили. Зовнішня політика вимагає періодичних етичних компромісів: "ми робимо і повинні продовжувати робити морально ризиковані кроки для збереження нашої цивілізації".

Проте віра американців у власну невинність і винятковість, яку Нібур назвав "месіанською свідомістю", була небезпечною, оскільки могла обдурити їх, змусивши думати, що вони унікально доброчесні і не здатні заподіяти зло. Підтримуючи стримування і відновлення Європи, він критикував і маккартистську істерію, і безрозсудні інтервенції, особливо війну у В'єтнамі. Водночас він піддавав сумніву ідею про те, що Сполучені Штати можуть переробити далекі суспільства на власний образ і подобу, вважаючи це егоїстичною вірою в те, що теорія і розум здатні спричинити зміни в складних суспільствах.

Віра американців у власну невинність і винятковість, яку Нібур назвав "месіанською свідомістю", була небезпечною, оскільки могла ошукати їх, змусивши думати, що вони є унікально доброчесними і не здатні заподіяти зло Фото: NYT

Суть ідеї Нібура полягає в тому, що будь-яка нація або людина здатні породити велике зло, і що більше вони переконують себе в тому, що не можуть цього зробити, то більша ймовірність, що вони це зроблять. Щоб відігравати відповідальну роль у світі, американський ідеалізм має примиритися з "обмеженістю всіх людських прагнень, фрагментарністю всієї людської мудрості… і поєднанням добра і зла в усіх людських чеснотах".

У сфері внутрішньої політики ці принципи визначали погляди Нібура, але не робили його реакціонером. Він захищав програми соціального забезпечення та державне регулювання бізнесу, виступав за трудові та громадянські права і навіть вплинув на світогляд Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Це спростовує твердження Мойна про те, що "політичний оптимізм і можливості були вичерпані". Навпаки, такі мислителі, як Нібур, підштовхнули період післявоєнної ліберальної творчості, під час якого розроблялися перетворювальні соціальні програми, підтримувалися рухи за соціальну справедливість і створювалися міцні міжнародні інститути.

Традиція, яку варто зберегти

Мойн закликає до нового мислення, щоб протистояти ліберальним і неоконсервативним ексцесам, але його відмова від лібералізму часів Холодної війни упускає можливість побудувати доцільнішу зовнішню політику. Як стверджує Крістофер Чіввіс, ліберальний акцент Холодної війни на стриманості, обережності та смиренності також може надихнути на нове мислення в сучасній американській зовнішній політиці. Мойн є позаштатним співробітником Інституту Квінсі — аналітичного центру, який орієнтований на стриманість і прагне покласти край катастрофічному, на його думку, прагненню до ліберальної гегемонії після Холодної війни. Чому б у такому разі не використати аспекти лібералізму часів Холодної війни, як це зробили деякі його колеги, для критики тріумфалістської ідеології та винятковості, які впливали на нещодавню політику США? Зрештою, не тільки неоконсерватори, а й багато лібералів підтримали війну в Іраку на тій підставі, що Сполучені Штати мають право, якщо не обов'язок, контролювати світові справи і змінювати хід історії.

Багато лібералів підтримали війну в Іраку на тій підставі, що Сполучені Штати мають право, якщо не обов'язок, контролювати світові справи і змінювати хід історії

Деякі ліберальні прихильники війни в Іраку посилалися на ліберальну традицію часів Холодної війни, щоб виправдати нові хрестові походи, ігноруючи при цьому обережний етичний настрій своїх попередників. Пол Берман заявляв, що американська політика має виходити з того, що "всі люди в усьому світі колись захочуть жити відповідно до тих самих фундаментальних цінностей, що й ми, і їм потрібно допомогти". Вони схвалювали довгострокові проєкти державного будівництва як з міркувань безпеки, так і для розвитку ліберальної демократії в місцях, що не мають досвіду її застосування. Джордж Пекер, наприклад, сподівався, що вторгнення до Іраку може зірвати "печатку тиранії з арабського світу" і впустити "свіже повітря лібералізму". Дехто, як-от Майкл Ігнатьєв, підтримував ідею США як "світового поліцейського", включно зі встановленням миру на величезних просторах нестабільної імперської території.

Цей дух самовдоволеного універсалізму і гіперамбітності просочував політичний істеблішмент у 1990-ті та 2000-ті роки. Згадуючи, як держсекретарка Медлін Олбрайт оголошувала США "незамінною нацією", як Джордж Буш-молодший говорив про те, що американська міць "покінчить із тиранією в нашому світі" або що "історія має видимий напрямок", то практично чуєш заперечення лібералів часів Холодної війни, які лунають із могили.

Країна з нібурівським почуттям трагізму, іронії та вірою у власну здатність чинити зло могла б відмовитися від тривалих хрестових походів до Іраку та Афганістану. Можливо, вона була би чутливішою до невдоволення американською владою в усьому світі, а не наполягала би на своїй невинності.

Опора на лібералізм часів Холодної війни передбачає зовнішню політику, що ґрунтується радше на протидії агресії та жорстокості, як, наприклад, вторгнення Росії в Україну, аніж на трансформації чужих суспільств і збереженні гегемонії. Крім того, цей підхід передбачає заохочення відкритості та створення інститутів, що сприяють співпраці та стримують дії США. Демократизація, згідно з цим підходом, найкраще здійснюється шляхом підтримки відкритості та обмінів, стримування авторитарної агресії, а також через позитивний приклад процвітаючої, інклюзивної демократії.

Мойн стверджує, що інститути не стримують владу США, і безліч прикладів підтверджують його точку зору. Однак він не бере до уваги, що інститути стимулюють великі держави до легітимації своєї влади та згладжування побоювань інших країн, обмежуючи себе, нехай і непослідовно, в рамках передбачуваних правил і процедур. Як показала адміністрація Джорджа Буша під час війни в Перській затоці та об'єднання Німеччини, навіть наддержава, що перебуває на піку однополярного світу, може отримати вигоду, діючи через інститути і співпрацюючи як із союзниками, так і з суперниками. Як зазначають багато коментаторів, перша адміністрація Буша, на відміну від наступників, стримала себе, відмовившись від зміни режиму в Іраку і пообіцявши не розширювати НАТО в радянському тилу.

Але навіть обережніша зовнішня політика вимагає значної сили США, що визнали б і ліберали часів Холодної війни. Сила залишається головною валютою у світовій політиці, і погрозам Китаю щодо Тайваню або відкритої агресії Росії не можна протиставляти лише норми та інститути. Як сказав Обама, шанувальник Нібура, у своїй промові на врученні Нобелівської премії 2009 року: "У світі існує зло… Ненасильницький рух не зміг би зупинити гітлерівські армії… Говорити, що сила іноді буває необхідною, — це не заклик до цинізму, а визнання історичних фактів, недосконалості людини і меж розуму".

Ліберальна спадщина

А як же твердження Мойна про те, що ліберали часів Холодної війни зрадили сам лібералізм? Точніше було би сказати, що вони адаптували до нової епохи альтернативний набір давно відомих ліберальних питань. Наприклад, ліберали і республіканці вже давно наголошують на небезпеці концентрації влади в руках будь-якої окремої людини або класу, раси, статі яи гілки влади, що, на їхню думку, призводить до корупції та зловживань через "недосконалу природу" людства. Ебігейл Адамс висловила цю думку лаконічно: "Усі люди були б тиранами, якби могли". Цей принцип зазвичай застосовується до таких внутрішньополітичних концепцій, як федералізм і розподіл влади, але в зовнішній політиці він передбачає, що жодній країні, зокрема й США, не слід довіряти (зокрема й самій собі) переважну владу — звідси необхідність у правилах, інститутах та етиці самоконтролю.

Ба більше, лібералізм часів Холодної війни відображав лінію плюралізму, яку варто обстоювати і сьогодні. Джеймс Медісон у "Федералісті №10" стверджував, що у вільному суспільстві завжди виникатимуть "фракції", або групи, "об'єднані та рухомі якимось спільним поривом пристрасті або інтересу". Вони можуть бути засновані на класових, релігійних або політичних переконаннях, але їхні витоки "закладені в самій природі людини". Нібур також вважав, що "обмеженість людської уяви, легке підпорядкування розуму забобонам і пристрастям і, як наслідок, стійкість ірраціонального егоїзму, особливо в груповій поведінці, роблять соціальні конфлікти неминучими".

Рішення полягає в захисті свободи особистості при одночасному створенні норм та інститутів, що пом'якшують згубні наслідки фракційності та захищають меншини.

У зовнішній політиці плюралістичний світогляд міг би похитнути уявлення американців про те, що їхні ідеали являють собою "єдину стійку модель національного успіху". Це може допомогти американцям краще зрозуміти, чому суспільства з іншими системами цінностей часто обурюються впливом американської культури.

Мойн хоче, щоб лібералізм "спокутував свою провину як основа для реалізації загальної свободи і рівності" та колективного прагнення до "вищого життя". Але ліберали часів Холодної війни розуміли, що згода з приводу цієї високої концепції швидкоплинна і що досягнення такої згоди може вимагати небезпечної концентрації влади. Мойну слід ставитися до них не як до зрадників суті лібералізму, а як до братів-учасників сімейної сварки.

Висновок

Мойн передає важливі послання для сучасних лібералів. Перед обличчям наростаючих викликів зсередини і ззовні вони не можуть просто повернутися до живої криниці колишньої слави, щоб відродитися. Вони не можуть продовжувати просити американський народ і весь світ довірити їм владу, тому що "інший хлопець ще гірший", чи то Дональд Трамп, Володимир Путін чи Сі Цзіньпін. Їм доведеться адаптувати лібералізм до мінливих обставин і нових викликів.

Але лібералізм часів Холодної війни, як і раніше, може багато чого запропонувати сучасним мислителям і політикам. Акцент на стриманості, смиренності, іронії та плюралізмі безцінний для країни, яка нещодавно була зачарована власною силою і самовдоволенням. І все ж, як засвідчили ліберали часів Холодної війни, ця обережність не має бути перешкодою для сміливих кроків у внутрішніх і глобальних справах.

Мойн помиляється, коли робить висновок про те, що ліберали часів Холодної війни "заплющили очі" на "майбутнє свободи і рівності". Навпаки, те, від чого вони справді відмовилися, Джудіт Шклар назвала "суттю радикалізму… ідеєю, що людина може робити з собою і зі своїм суспільством усе, що забажає". Проти цього міражу можна виступати, залишаючись відкритими для справедливості, реформ та активної, але обачної ролі у світі.

Про автора

Джозеф Стіб — доцент кафедри національної безпеки Військово-морського коледжу США. Автор книги "The Regime Change Consensus: Iraq in American Politics, 1990 – 2003". Публікував статті в журналах Diplomatic History, Modern American History, The International History Review, War on the Rocks, The Washington Post, Foreign Policy, American Purpose та інших.