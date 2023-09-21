Виконують ультиматум Міноборони РФ: ПВК "Вагнер" залишають позиції в Сирії

Іран може взяти під свій контроль деякі з цих позицій, щоб убезпечити військові активи і розширити свої економічні операції.

Найманці ПВК "Вагнер" виконують ультиматум, поставлений Міноборони РФ, і залишають позиції в Сирії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 20 вересня.

Аналітики Інституту зауважують, що цією ситуацією може скористатися Іран.

"Вагнер" залишає свої позиції в Сирії, щоб виконати ультиматум Міноборони Росії. Іран може взяти під свій контроль деякі з цих позицій, щоб убезпечити військові активи і розширити свої економічні операції", — йдеться у звіті.

27 серпня Міноборони Росії наказало військам "Вагнера" в Сирії залишити країну або приєднатися до ЗС РФ до 20 вересня. Приблизно 1500 "вагнерівців" перебувають у Сирії, понад 3000 сирійців працюють на ПВК "Вагнер". 27 серпня російські військові блогери заявили, що з точки зору "Вагнера" кращим варіантом є передача активів Ірану, а не російському МО.

Збройні сили РФ допомагають сирійському режиму засипати позиції біля нафтогазових родовищ, звідки відходить ПВК "Вагнер".

Відхід "Вагнера" з Сирії дає Ірану можливість забезпечити постійну та прибуткову присутність там. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для передачі зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант. Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.

Нагадаємо, що в Судані невідомі БпЛА атакували найманців ПВК "Вагнер". Як пишуть західні ЗМІ, це було зроблено "в українському стилі".

Раніше повідомлялося, що у Білорусі залишилася менш ніж тисяча найманців приватної військової компанії "Вагнер". Більшість "вагнерівців", які залишилися в Білорусі, не хочуть забирати в інші ПВК і Міноборони РФ.