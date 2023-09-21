Цілилися в нафтобазу: у РФ заявляють про атаку дронів на Орловську область

За даними росЗМІ, перший дрон прилетів до нафтосховища, але не вибухнув, а другий здетонував біля резервуара з водою.

Голова Орловської області Російської Федерації, Андрій Кличков, оголосив про те, що два безпілотні літальні апарати здійснили атаку на об'єкти регіонального енергетичного комплексу, але завдяки вжитим заходам вдалося знищити їх. Про це він написав у своєму Telegram.

"Вночі на території Орловської області знешкоджено два безпілотні літальні апарати, які здійснювали спроби атаки об'єктів паливно-енергетичного комплексу", — пише він.

Згідно з початковими відомостями, не було зафіксовано ні пошкоджень, ні постраждалих. Представники правоохоронних органів проводять відповідні операції, і ситуація залишається під контролем.

За даними російського медіа SHOT, приблизно о 1:35 на територію нафтосховища впав БПЛА, під час падіння сталася його детонація біля резервуара з водою.

Після, близько 2 години ночі, на територію бази впав ще один безпілотник, він не вибухнув. Фахівці вилучили уламки апаратів для подальшої експертизи. Пошкоджень резервуарів і постраждалих попередньо немає.

Нагадаємо, що в ніч на 21 вересня Крим масово атакували БПЛА. Так, наліт безпілотників почався приблизно опівночі. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів. РосЗМІ повідомили, що сталася наймасовіша атака дронів на окупований півострів за весь час.