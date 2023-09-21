Вдарили по російському штабу та закріпились у Кліщіївці: де наступали ЗСУ, — ISW (карти)

Українські війська продовжують контрнаступ одразу на кількох напрямах. Аналітики проаналізували, як змінилася ситуація на фронті та де захисники мали успіхи у просуванні.

20 вересня Сили оборони продовжували наступальні дії поблизу міста Бахмут у Донецькій області та на заході Запорізької області. Про успіхи контрнаступу та дії російських сил йдеться у звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Куп’янськ та Луганська область

Повідомляється, що ЗС РФ намагались наступати на лінії Куп’янськ-Сватове, але не мали підтверджених успіхів. Російський провоєнний блогер стверджував, що окупанти просунулися в районі села Новоєгорівка у Харківській області та навіть встановили там контроль над висотами. Аналітики не знайшли цьому підтверджень.

Також у соцмережах інформували, що вороже військо здійснило невдалі атаки в районі сіл Петропавлівка та Синьківка на Харківщині. У ЗСУ підтверджували штурм російських загарбників на Куп’янсько-Лиманському напрямі.

У Міноборони РФ повідомляли, що їхні сили нібито відбили атаки Сил оборони поблизу села Діброва у Луганській області.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Донецька область

Сили оборони продовжували наступати в районі Бахмута, але 20 вересня не отримали територіальних здобутків. У Генштабі ЗСУ інформували, що українські сили просуваються на півдні від міста та закріплюються на досягнутих рубежах.

У Міноборони Великої Британії підтверджували, що Україна стабілізувала ситуацію у нещодавно звільнених селах Кліщіївка та Андріївка на Донеччині. Водночас ЗС РФ все ще контролюють залізничну колію, розташовану на сході від Кліщіївки.

Російські штурмовики визнавали, що ЗСУ завдали удару по їхньому штабі поблизу міста Світлодарськ у Бахмутському районі. Повідомлялось, що захисникам вдалося завдати руйнування базі, а також знищити кілька машин та поранити особовий склад.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

ЗС РФ завдавали контратак на північному та південному флангах Бахмута, але не просунулися вперед. За даними Генштабу ЗСУ, бійцям вдалося відбити ворожі атаки на північному сході від села Андріївка, поблизу селища Ягідне та в районі села Зайцеве. Російські джерела повідомляли сумніву інформацію про повне звільнення Кліщіївки та заявляли, що бої там ще тривають.

Також у Росії інформували, що окупанти здійснили обмежене просування на лінії Авдіївка-Донецьк. Водночас у ЗСУ підтверджували атаки ворога в районі міста Мар’їнка, які не мали результату.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Південь України

20 вересня Сили оборони продовжували штурм в районі кордону між Донецькою та Запорізькою областями. У Міноборони РФ заявляли, що їхні війська відбили атаку захисників в районі села Приютне та зупинили українську ДРГ поблизу селища Новодонецьке. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що завдали втрат у техніці та особовому складі ворогу на Шахтарському напрямі.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Також українські війська наступали в західній частині Запорізької області. За даними Генштабу, ЗСУ вели наступальні дії на Мелітопольському напрямі та завдали ворогу значних втрат.

Російські джерела стверджували, що їхні сили відбили атаки в районі сил Роботине та Вербове, а також поблизу села Новопрокопівка та селища Копані. З їхніх слів, захисники просувались по низовині, бо ЗС РФ контролюють висоти.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Натомість окупанти 20 вересня атакували на заході Запорізької області, але не мають підтверджених успіхів. Вони здійснили безрезультатні атаки в районі сіл Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Повідомлялося, що і російські, і українські бійці діяли на островах у дельті Дніпра на Херсонщині. У Міноборони РФ заявляли про нібито знищення чотирьох ДРГ українських спецпризначенців.

Карта бойових дій, оприлюднена ISW Фото: ISW

Також 20 вересня Сили оборони вдарили по командному пункту ЗС РФ в районі села Верхньосадове у тимчасово окупованому Криму. За даними ворожих джерел, для цього захисники використали ракети типу Storm Shadow.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ проінформували, що ЗСУ відбили ворожі контратаки на Мелітопольському та Бахмутському напрямах. Також українські Повітряні сили завдали десяток авіаційних ударів по позиціях та техніці окупантів.

Аналітики ISW повідомляли, що командування ЗС РФ змушує своїх бійців ходити в необдумані контратаки під Бахмутом.