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Пошкоджені будинки та 10 постраждалих: наслідки нічної атаки ЗС РФ на Київ та область (відео)

Діана Бондаренко
ЗС РФ атакували Київ та область

Над Києвом сили протиповітряної оборони збили 20 ворожих цілей. Падіння уламків ракет зафіксовано в декількох районах Києва та області.

Вночі 21 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували ракетами Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) в Telegram.

Зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення в Києві повітряні тривоги лунали 870 разів.

"Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва", — йшлося в повідомленні.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на нежитлову будівлю без загоряння, станцію технічного обслуговування, в результаті виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів, загорілися припарковані автомобілі. Також пошкодження зазнали вікна двоповерхового гуртожитку. В результаті постраждало семеро людей, зокрема 9-річна дівчинка. Майже в усіх поранених спостерігаються різані рани. Трьох людей довелося госпіталізувати, тоді як інші — отримали медичну допомогу на місці.

У Шевченківському районі було пошкоджено газову трубу, без загоряння. Вибухова хвиля вибила двері та пошкодила вікна в житловому будинку. Крім цього, відбулося пошкодження вікон в нежитловій багатоповерхівці. Інформації про постраждалих немає.

У пресслужбі поліції Київщини повідомили, що уламки ракет були виявлені на території області.

"Наразі відомо про двох потерпілих. Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки", — йшлося в повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко розповів, що в області повітряна тривога тривала понад дві години, в цей час активно працювали сили ППО.

"За оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано", — сказав Руслан Кравченко.

З його слів, є інформація щодо трьох постраждалих, їм надається необхідна медична допомога.

Станом на 8:45, через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств Київської області. Була пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу — вибиті вікна. Під час повітряної тривоги учні та працівники закладу освіти перебували в укритті, тому постраждалих немає. Також уламки ракети впали на територію медичного закладу, обійшлося без постраждалих та пошкоджень.

У деяких громадах області спостерігається пошкодження приватних будівель та автомобілів. Зокрема, у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи з фасадами.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі Києва, де було пошкоджено газову трубу та вибито вікна гуртожитку через падіння уламків ракети, медики госпіталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.

За повідомленням ДСНС, у Дарницькому районі загорілася будівля на території станції технічного обслуговування та два автомобілі на прилеглій території на площі близько 150 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнування на площі 200 квадратних метрів. У двоповерховому будинку вибило вікна, там травмувалися семеро людей, одна з яких дитина.

В адміністративній будівлі Шевченківського району внаслідок падіння уламків пошкоджено віконні блоки з першого по сьомий поверхи. Проте потерпілих та загоряння немає.

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Нічна атака столиці: що відомо

Вночі 21 вересня ворог атакував столицю. Зі слів мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки ракет пошкодили газову трубу, а в деяких мікрорайонах Святошинського було відсутнє водо- та електропостачання, проте енергетики його вже відновили. У Дарницькому районі зафіксували руйнування нежитлових приміщень, виникли пожежі.

За повідомленням КМВА, ЗС РФ атакували Київ протягом двох годин. Зокрема, з близько десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

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Нагадаємо, вночі 21 вересня під час повітряної тривоги потужні вибухи прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях.