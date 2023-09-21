Пошкоджені будинки та 10 постраждалих: наслідки нічної атаки ЗС РФ на Київ та область (відео)

Над Києвом сили протиповітряної оборони збили 20 ворожих цілей. Падіння уламків ракет зафіксовано в декількох районах Києва та області.

Вночі 21 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували ракетами Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) в Telegram.

Зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення в Києві повітряні тривоги лунали 870 разів.

"Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва", — йшлося в повідомленні.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на нежитлову будівлю без загоряння, станцію технічного обслуговування, в результаті виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів, загорілися припарковані автомобілі. Також пошкодження зазнали вікна двоповерхового гуртожитку. В результаті постраждало семеро людей, зокрема 9-річна дівчинка. Майже в усіх поранених спостерігаються різані рани. Трьох людей довелося госпіталізувати, тоді як інші — отримали медичну допомогу на місці.

У Шевченківському районі було пошкоджено газову трубу, без загоряння. Вибухова хвиля вибила двері та пошкодила вікна в житловому будинку. Крім цього, відбулося пошкодження вікон в нежитловій багатоповерхівці. Інформації про постраждалих немає.

У пресслужбі поліції Київщини повідомили, що уламки ракет були виявлені на території області.

"Наразі відомо про двох потерпілих. Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки", — йшлося в повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко розповів, що в області повітряна тривога тривала понад дві години, в цей час активно працювали сили ППО.

"За оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано", — сказав Руслан Кравченко.

З його слів, є інформація щодо трьох постраждалих, їм надається необхідна медична допомога.

Станом на 8:45, через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств Київської області. Була пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу — вибиті вікна. Під час повітряної тривоги учні та працівники закладу освіти перебували в укритті, тому постраждалих немає. Також уламки ракети впали на територію медичного закладу, обійшлося без постраждалих та пошкоджень.

У деяких громадах області спостерігається пошкодження приватних будівель та автомобілів. Зокрема, у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи з фасадами.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі Києва, де було пошкоджено газову трубу та вибито вікна гуртожитку через падіння уламків ракети, медики госпіталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.

За повідомленням ДСНС, у Дарницькому районі загорілася будівля на території станції технічного обслуговування та два автомобілі на прилеглій території на площі близько 150 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнування на площі 200 квадратних метрів. У двоповерховому будинку вибило вікна, там травмувалися семеро людей, одна з яких дитина.

В адміністративній будівлі Шевченківського району внаслідок падіння уламків пошкоджено віконні блоки з першого по сьомий поверхи. Проте потерпілих та загоряння немає.

Нічна атака столиці: що відомо

Вночі 21 вересня ворог атакував столицю. Зі слів мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки ракет пошкодили газову трубу, а в деяких мікрорайонах Святошинського було відсутнє водо- та електропостачання, проте енергетики його вже відновили. У Дарницькому районі зафіксували руйнування нежитлових приміщень, виникли пожежі.

За повідомленням КМВА, ЗС РФ атакували Київ протягом двох годин. Зокрема, з близько десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Нагадаємо, вночі 21 вересня під час повітряної тривоги потужні вибухи прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях.