ЗСУ завдали масованого удару по аеродрому в Криму: на летовищі було 12 літаків, — ЗМІ

Окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про близько 30 загиблих військових.

Вночі 21 вересня СБУ та ВМС ЗСУ провели спільну операцію і завдали масованого вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Внаслідок цього військова техніка окупантів отримала серйозні пошкодження. Про це повідомляє "Цензор.Нет" з посиланням на власні джерела у СБУ.

За даними джерел, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ЗРГК "Панцирь". Там також розташовувалася база підготовки операторів БпЛА "Mojaher".

Для ураження цілей використали БпЛА, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети "Нептун".

"Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових", — інформує видання.

Російське видання Mash пише, що вибухи чули в кількох населених пунктах.

"Роботу ППО чути у місті Саки, Новофедорівка, Євпаторія, Джанкой та Балаклава. За словами місцевих, це — наймасовіша атака українських дронів за весь час", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 вересня окупований Крим був атакований кількома групами БпЛА. В МО РФ заявили, що сили ППО окупантів нібито змогли знищити 19 дронів.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня вдень в тимчасово окупованому Криму теж лунали вибухи. В кількох районах півострова поблизу Севастополя окупанти розпилювали димову завісу.