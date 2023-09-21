У Маріуполі медики перестали лікувати хворих цивільних: Андрющенко назвав причину

Щотижня в Маріуполі помирає від 300 до 400 маріупольців. У лікарнях маріупольцям дають пігулки, знеболювальні та відправляють додому.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в лікарнях збільшилася кількість поранених росіян, у результаті медики не приймають хворих цивільних. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Ніколи не було й от знов. У Маріупольські лікарні знову надходження потенційних кандидатів на гості до Пригожина (Євген Пригожин, загинув 23 серпня 2023 року, — ред.) та Кобзона (Йосип Кобзон, помер 30 серпня 2018 року, — ред.)", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в лікарнях настільки багато поранених російських військових, що стаціонари призупинили прийом хворих мирних жителів Маріуполя. Зі слів Андрющенка, хворим дають пігулки, знеболювальні та відправляють додому. Зокрема, він назвав це проходженням лікування "у спокійній обстановці".

Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі не знижується рівень смертності через "високу кваліфікацію медичного персоналу" та ігнорування лікування цивільних жителів.

"Щотижня через подібну злочинну політику ми втрачаємо від 300 до 400 маріупольців", — додав він.

Нагадаємо, 18 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті 11 російських військових померли від "загадкової хвороби". Усі окупанти померли від раптової зупинки серця. Окупаційна поліція Маріуполя вважає, що їх могли отруїти диверсанти або самі ж маріупольці.

6 вересня стало відомо, що окупанти щодня забирають маріупольців та відводять у невідомому напрямку. Від початку окупації Маріуполя, ЗС РФ заарештували понад 10 тисяч українців, зокрема щодня цей показник доходить до кількох десятків, тоді як за тиждень може становити близько ста осіб.