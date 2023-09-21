"Розглянемо всі варіанти": Бельгія може передати Україні винищувачів F-16, — прем'єр

За словами прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

Бельгія досліджує можливість передачі своїх винищувачів F-16 для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в ефірі VRT.

"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків", — сказав Де Кроо.

Згідно з його заявою, важливим питанням є визначення того, наскільки ці літаки ще можуть бути корисними для України.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні розглянути всі варіанти", — зазначив прем'єр Бельгії.

Де Кроо також зазначив, що українські пілоти могли б використовувати ці літаки не тільки у військових операціях, а й у рамках тренувань і навчальних заходів.

"Можливо, Україна в підсумку буде використовувати бельгійські літаки виключно в навчальних цілях, і в такому разі потреби будуть змінюватися", — пояснив він.

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Також Данія передасть ЗСУ шість літаків F-16 до кінця цього року. Країна пообіцяла Києву поставити ще 19 винищувачів протягом кількох років.

Крім того, 18 серпня стало відомо, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій охоплює навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.