Польща припиняє постачання снарядів і зброї в Україну: в уряді пояснили своє рішення

Польща продовжує постачати озброєння, угоди про яке вже були укладені, а також в країні досі працює міжнародний хаб. Проте у Варшаві наголошують, що заяви України — "неприйнятні".

Уряд Польщі заявив про намір припинити постачання озброєння в Україну. Як саме варто розуміти ці слова, у коментарі виданню PAP 21 вересня пояснив державний секретар Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Пйотр Мюллер.

"У контексті питань щодо постачань озброєння повідомляю, що Польща виконує лише попередньо узгоджені постачання боєприпасів та зброї, включно з тими, що випливають із підписаних з Україною контрактів", — сказав він.

Речник пояснив, що вже погоджені постачання включають і домовленості щодо польських самохідних гаубиць AHS Krab. Також він підтвердив, що у Польщі продовжує роботу хаб міжнародної допомоги Україні.

"Це включає найбільший іноземний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року — на постачання гармати-гаубиці Krab", — підкреслив Мюллер.

Речник уряду зазначив, що Польща не сприймає "неприйнятні заяви та дипломатичні жести" з боку України. Він назвав це "невиправданими діями".

"Нагадаємо, що в перші місяці війни Польща надала танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси, які були ключовими для оборони України та були необхідними, щоб зупинити напад Росії на Україну. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії", — додав посадовець.

Зерновий конфлікт з Польщею: що сталося

20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, країна більше не постачатиме Києву своє озброєння. Він наголосив, що тепер поляки озброюватимуть власну державу.

Пізніше цю заяву підтвердив міністр державних активів Польщі Яцек Сасін. Водночас він зазначив, що не варто виключати зміни позиції уряду.

Як писав Фокус, конфлікт між Польщею та Україною виник на тлі зернового питання. Ще навесні 2023 року ЄС обмежив імпорт української продукції через протести фермерів, які втратили власний заробіток. Пізніше обмеження вирішили зняти, з чим низка країн була не згодна. Уряд Польщі заявив, що не відкриватиме кордони для українського зерна. У відповідь Україна ввела ембарго на ввезення деяких польських продуктів.