За словами політика, польський уряд ставить під загрозу національні інтереси, оскільки передав озброєння, а тепер шкодить інвестиціям у польсько-українські відносини.

Колишній президент Європейської ради Дональд Туск у четвер, 21 вересня, звинуватив представників керівничої польської партії "Право і справедливість" у тому, що вони "встромили політичний ніж у спину України", хоча популістські заяви перед парламентськими виборами 15 жовтня і грають на руку. Про це повідомляє Sky News.

Туск, який очолює Польську громадянську коаліцію, на пресконференції в місті Каліш говорив із посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, який напередодні заявив, що Польща наразі не передає жодної зброї Україні, тому що настав час "нам озброїтися найсучаснішою зброєю".

"Це абсолютно неприйнятно", — заявив Туск.

За його словами, польський уряд ставить під загрозу національні інтереси країни, оскільки передав озброєння, а тепер шкодить цим інвестиціям у [польсько-українські] відносини.

Якщо сьогоднішня ескалація продовжиться, обидві сторони — Київ і Варшава — опиняться близькими до того, щоб упустити чудову можливість для всього регіону, і Польщі, і для України.

Нагадаємо, що, за словами депутата Сейму, Польща може відновити постачання зброї в Україну. Варшава заборонила постачання озброєнь, однак це не в інтересах обох країн. Захоплення України — другий найгірший сценарій подій після захоплення самої Польщі, зазначають експерти.

Також повідомлялося, що Південна Корея озброює Польщу сучасною зброєю. У 2022 році, за даними The Economist, Сеул поставив Варшаві озброєнь на 14,5 млрд доларів.