"Резерви не такі вже й потужні": в ЗСУ оцінили стан військ РФ на Запоріжжі (відео)

Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені.

Резерви військ РФ, які потерпають від контрбатарейної боротьби, не такі вже й потужні. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

Російські війська здійснює маневри та з урахуванням того, наскільки сильно потерпає на Запорізькому напрямку. Особливо важка ситуація для окупантів в районі Токмака. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені.

"Внаслідок того, що з нашого боку потерпають від контрбатарейної боротьби, резерви не такі й вже потужні, – заявила вона.

Посилювати інші напрямки для окупантів вже є проблемою. Вони намагаються налагоджувати постачання резервів з Криму.

Ситуація на Запоріжжі від Генштабу ЗСУ

На Мелітопольському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу, Сили оборони й надалі наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Підрозділи окупантів змушені відходити з позицій. Українські захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонщині у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса" українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу. Внаслідок ударів знищуються склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Нагадаємо, 21 вересня у ЗСУ заявили, що втрати окупантів під Бахмутом у 7-8 разів перевищують українські. Зі слів начальника пресслужби Східного угруповання Іллі Євлаша, українські військові продовжують ефективно просуватися вперед на Донбасі та вже повернули вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.