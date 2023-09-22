"Не брали паспорти з повісткою": історія подружжя, розстріляного ЗС РФ на Херсонщині (фото)

Посеред ночі російські військові увірвалися додому до Анастасії та Валерія Саксаганських. Пізніше їхні тіла знайшли в окупованій частині регіону — дворічна донька молодих людей залишилася сиротою.

Вночі на 16 вересня російські окупанти вбили молоде подружжя за відмову у співпраці та небажання брати ворожі паспорти. Їхня дворічна донька залишилася сиротою. Історією пари з Херсонщини поділились 21 вересня у медіа Obozrevatel.

Приблизно о 1:00 16 вересня у будинок подружжя в селі Малі Копані увірвалися російські військові. Вони забрали 25-річну Анастасію та 34-річного Валерія Саксаганських, залишивши вдома лише 2-річну доньку Маргариту. Дівчинка спала.

Фото Валерія Саксаганського з донькою Маргаритою Фото: obozrevatel

Вранці батьки Анастасії не змогли додзвонитися доньці та вирушили до неї додому. Там вони знайшли тільки маленьку дівчинку, яка провела ніч без батьків. Згодом у лісопосадці поблизу села Раденськ знайшли тіло жінки з кульовими пораненнями. В самому селі Малі Копані знайшли й тіло її чоловіка.

Весільне фото Анастасії і Валерія Саксаганських Фото: obozrevatel

"Анастасія та Валера не погоджувалися на співпрацю з окупантами. Я знаю, що особливо Настя була в цьому плані непохитною. Вони й російських паспортів не брали. Відомо, що разом із російськими паспортами окупанти одразу видають і повістки чоловікам", — розповіла одногрупниця загиблої Валерія Нікітюк.

Фото Валерія Саксаганського Фото: obozrevatel

Що відомо про загибле подружжя?

Анастасія кілька років тому закінчила Херсонське медичне училище та влаштувалась працювати медсестрою в Херсонський міський перинатальний центр.

Фото Анастасії Саксаганської Фото: obozrevatel

"Під час окупації вона не могла працювати, та й донька була маленькою. Але кажуть, що росіяни наполягали на тому, щоб молода мама йшла медиком до них", — передали журналісти.

Валерій був рибінспектором, і також відмовлявся співпрацювати з російськими військами. За даними медіа, це "дуже дратувало" окупантів.

Фото Валерія Саксаганського Фото: obozrevatel

"Останнім часом у селі репресії посилилися. Геть усіх змушували отримувати російські паспорти, працювати, спокою нікому не давали", — пояснив один із місцевих мешканців.

Знайомі загиблих згадують подружжя як дуже добрих та чуйних людей.

Фото Анастасії і Валерія Саксаганських Фото: obozrevatel

"Настя — вона взагалі була дуже чутливою до чужого горя, завжди намагалася допомогти. А за характером вона була людина-свято. Легка на підйом, завжди підтримувала будь-які зустрічі, свята, пікніки. Легко сходилася з людьми", — розповіла Нікітюк.

Анастасія та Валерій були односельцями.

"Він був чудовою людиною та надійним другом. Одна з його рис — комунікабельність, він був душею будь-якої компанії, у нього були лідерські задатки. І ще він був дуже справедливим. Як і більшість хлопців, він грав у футбол, займався волейболом. Та дуже любив риболовлю. Він і майбутню свою професію вибрав відповідно до свого захоплення. Навчався Валера у Херсонському державному аграрному університеті", — згадав його однокласник.

Фото Валерія Саксаганського Фото: obozrevatel

До своєї майбутньої дружини Валерій залицявся протягом кілька років — відколи вона після 9 класу пішла вчитись у медучилище.

Фото Анастасії Саксаганської Фото: obozrevatel

"Спочатку вона не дуже звертала увагу на його залицяння, а потім він таки її підкорив. Після закінчення навчання вони побралися, а незабаром зіграли весілля. Потім у них народилася Маргарита", — розповіла Нікітюк.

Фото Валерія Саксаганського Фото: obozrevatel

Чому російські окупанти так жорстоко вбили подружжя, у селі пояснити не можуть. Більшість місцевих, які залишились в окупації, бояться це коментувати. Водночас батьки Анастасії хвилюються, що у них можуть відібрати онучку-сироту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло Анастасії знайшли поблизу траси, а її чоловіка — в лісопосадці. За даними Центру журналістських розслідувань, дворічна Маргарита провела сама понад 12 годин.

Представники Голопристанської міськради пояснювали трагічну подію ротацією російських окупантів. Вони повідомляли, що до громади заїхали "дуже жорстокі" військові, які тероризували людей.

Також відомо, що російські окупанти вбили двох підлітків у Бердянську. Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова звинувачували у підготовці диверсії та катували.