Атакують глибоко в тилу: розвідка Британії розповіла про втрати РФ від ударів України

Кожна зі сторін шукає свої переваги, завдаючи удари по стратегічній глибині противника. Найбільшою стратегічною проблемою для Кремля могли стати вибухи на летовищі Чкаловський поблизу Москви.

Україна та Російська Федерація зазнали потужних атак глибоко в тилу. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"Протягом останніх чотирьох днів і Росія, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що були повідомленні про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах у Краснодарському краї, Підмосков’ї та в тимчасово окупованому Криму. У розвідці називають ймовірним те, що Чорноморський флот РФ міг зазнати потужних обстрілів.

Проте "найбільшою стратегічною проблемою" для Кремля могли стати вибухи на військовому летовищі Чкаловський поблизу Москви, адже тут розміщені спеціальні військові літаки та VIP-транспорт російських топчиновників. Зокрема, особливо важливим є повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення COOT, який виконував місії, пов'язані зі збором електронної розвідувальної інформації.

Крім цього, Збройні сили Російської Федерації неодноразово атакували територію України протягом останнього тижня.

Протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях на всій території України. У британській розвідці вважають, що це могло бути частковою відповіддю на інциденти на території Росії та окупованого Криму.

"Оскільки наземний бій відносно статичний, кожна сторона шукає переваги, завдаючи удари по стратегічній глибині противника", — додали в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, 22 вересня у Міноборони Російської Федерації заявили про нібито спроби Києва атакувати за допомогою БПЛА територію Росії. Зокрема, повідомили про нібито знищення двох дронів російською ППО над акваторією Чорного моря та в Краснодарському краї.

20 вересня у районі тимчасово окупованого Севастополя та Інкермана лунали вибухи. Кримчани виклали в соцмережі відео, як у регіоні пролітали ракети. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що був завданий удар по командному пункту Чорноморського флоту окупантів поблизу селища Верхньосадове під Севастополем.