Китай уперше показав новий медичний рятувальний літак Y-9: що відомо про машину

Літак оснащений обладнанням, що дає змогу проводити діагностику, лікування, порятунок і дрібні хірургічні операції в повітрі. Також повітряне судно може проводити медичну евакуацію поранених у великій кількості.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) вперше представила медичний рятувальний літак Y-9. Під час навчань, що проходять у Пномпені, повітряне судно взяло участь у закордонній місії над Камбоджею, повідомляє китайське видання Global Times.

Спільні маневри "Мирний ангел-2023" китайської армії і сил Камбоджі за участю понад 700 осіб почалися 18 вересня і вступили у фазу повномасштабної спільної підготовки. Оглядачі пишуть, що літак Y-9 уперше виконав закордонний політ у рамках заходу з розгортання повітряних сил із застосуванням медичної авіації.

Що відомо про літак

Медичний рятувальний літак Y-9 — це спеціалізований госпітальний літак, створений на базі транспортного літака Y-9, що дає змогу проводити діагностику, лікування, порятунок і дрібні хірургічні операції в повітрі. Володіючи повним набором систем життєзабезпечення, літак здатний у найкоротші терміни здійснювати евакуацію поранених у критичному стані на великі відстані.

Літак здатний розвивати швидкість до 570 км/год, при цьому його вантажопідйомність перевищує 20 тонн. Такі характеристики схожі з російським Ан-12, який послужив зразком для китайської машини.

Автори матеріалу наводять слова члена медичної групи НВАК Чжана Шицзе, який зазначив, що літак виступає в ролі мобільної реанімації.

"Y-9 може проводити повітряну медичну евакуацію поранених у великій кількості, а в процесі її проведення забезпечувати постійний медичний контроль і життєзабезпечення тих, хто перебуває в критичному стані, і служити як повітряна реанімація", — заявив Шицзе.

Таким чином китайські військові розробили повний спектр польового медичного обладнання, включно з модульними польовими лікарняними машинами на землі, госпітальними кораблями на морі та госпітальними літаками в повітрі, що дають змогу зменшити втрати і зберегти боєздатність військ.

Раніше повідомлялося, що Китай в обхід міжнародних санкцій продає безпілотники в РФ, використовуючи "сіру" схему. Як розповів співробітник агентства Molfar Артем Старосек, постачальники відправляють дрони в США, а потім у відкритому морі перекидають їх на інші кораблі, які йдуть у Росію.