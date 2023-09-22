"Це не 21 вересня": Шмигаль сказав, коли Росія почала новий етап енерготерору

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цього опалювального сезону Україна набагато більш підготовлена і сильніша, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною.

Росія має на меті завдавати регулярних атак на енергосистеми України. Однак енергетичний терор почався не 21 вересня, а ще два тижні тому. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, передає Укрінформ.

"Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це по знищенню інфраструктури, виробництва, прокачування, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних енергетичних підстанціях в останні два тижні", — сказав він.

Як зазначив прем'єр, Україна досі не відчула цього, оскільки в поточному опалювальному сезоні вона краще підготовлена до можливого нового етапу енергетичного тиску з боку Росії.

Він прогнозує, що такі атаки триватимуть, проте система захисту, включно з активними заходами, як-от протиповітряна оборона, та пасивними заходами, як-от спеціальні конструкції, продовжує функціонувати та зміцнюватися.

"Ми набагато більше підготовлені й сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму... Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять", — наголосив прем'єр-міністр.

Тисячі жителів Києва залишилися без світла через обстріл РФ 21 вересня

У четвер, 21 вересня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Києва та Київської області. Унаслідок атаки було пошкоджено енергомережі. Багато жителів залишилися без електроенергії.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук підтвердив, що під час ворожої атаки, що сталася вчора в Києві та його околицях, відбулися відключення електропостачання.

"Так. Були пошкоджені мережі в Києві та Київській області. У Київській області вимикалося близько 3 тисяч споживачів. У Києві — близько тисячі. Протягом години ми повертали світло споживачам і потім протягом дня ремонтувалися", — сказав він.