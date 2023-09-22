"Не залишилося літаків": у мережі показали наслідки удару по аеродрому в Саках (фото)

На опублікованих кадрах видно пошкодження ангара і ще однієї будівлі військового аеродрому. При цьому після удару літаки зникли.

У мережі показали супутникові фото атакованого в ніч на 21 вересня аеродрому Саки в селищі Новофедорівка, що в окупованому Криму. На фото видно пошкодження. Кадри 22 вересня опублікував Telegram-канал "Кримський вітер".

Повідомляють, що один з ангарів повністю зруйнувався від вогню, а на одній із будівель помітна піна, утворюючи характерну білу "шапку" на її даху.

"Цікаво, що після удару на аеродромі не залишилося літаків. Перебазували?" — ідеться в повідомленні.

Атака на аеродром Саки — подробиці

Російське командування стверджує, що всі безпілотні літальні апарати (БПЛА) в даному напрямку були знищені, і техніка та об'єкти на аеродромі не постраждали.

При цьому в Головному управлінні Міноборони заявили, що атаки, проведені СБУ і ЗСУ, завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для цієї операції були задіяні безпілотники, які спочатку порушили російську систему протиповітряної оборони (ППО), а потім випустили ракети "Нептун".

Російські телеграм-канали також підтверджують значні руйнування і втрати, повідомляючи про щонайменше 30 загиблих військових. На момент атаки на аеродромі перебували щонайменше 12 винищувачів Су-24 і Су-30, а також зенітно-ракетний комплекс "Панцир".

Нагадаємо, аеродром також слугував базою для підготовки операторів БПЛА Mojaher.

Також нагадаємо, що після пошкодження російських літаків на військовому аеродромі Чкаловський у Московській області, також зникла частина літаків.