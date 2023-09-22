"Втратить віру, що виграла": у США припускають, що РФ пошкодує про вихід із зернової угоди

Координатор американського Держдепу Джеймс О’Браєн зазначив, що Росія втратила бажаний вплив на експорт із України після прориву блокади в Чорному морі. Тепер московські чиновники замисляться, чи варто було розривати домовленості.

Важелі впливу РФ на експорт зерна з України через Чорне море зменшаться. Це пов’язано з проривом блокади завдяки тимчасовому коридору, за допомогою яких кораблі добираються до портів. Зміна ситуації може наштовхнути Кремль переглянути своє рішення щодо виходу з зернової угоди. Відповідну заяву керівника Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймса О'Браєна процитували в Reuters.

"Кілька факторів… вплинуть на їхні розрахунки. Один з них полягає в тому, що їхній важіль впливу знизиться", — підкреслив американський чиновник.

Другим фактором, на його думку, є втрата коштів. Як пояснив координатор Держдепу, ціноутворення в самій Росії страждає від нападів ЗС РФ на кораблі. Страховики підвищують ставки, і витрати країни агресорки зростають.

"Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, зміняться фактори, які змусили Росію вірити, що вона виграє від виходу", — зазначив О'Браєн.

У ЗМІ нагадали, що в РФ пояснювали рішення вийти із зернової угоди тим, що її власний експорт стикається з перешкодами й зерно не надходить до країн, де воно потрібне. Проте в серпні Україна оголосила про створення гуманітарного коридору для евакуації кораблів, які застрягли в портах через блокаду Чорного моря.

Нагадаємо, 21 вересня цим коридором уперше скористалося іноземне вантажне судно — Resilient Africa. Турецький корабель успішно зайшов у Чорне море та повернувся до протоки Босфор. Він вивіз 3 тисячі тонн українського зерна.

22 вересня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що по коридору прямують три балкери — Azara, Ying Hao 01 та Eneida. Вони мають вивезти з українських портів понад 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди.