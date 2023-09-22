Накрили вогнем: з'явилося відео з БПЛА, як 3 ОШБр зачищала лісосмугу біля Андріївки (відео)

Українські штурмовики накрили ворога щільним вогнем. Після ударів бійців у небо здіймався густий чорний дим.

Бійці другої роти другого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як знищували російських військових під час зачистки лісосмуги біля Андріївки Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"До взяття під контроль ворожих позицій залишалося 10 метрів "посадки" та російські пі**ри, які в ній засіли", — йшлося в повідомленні.

У ролику видно, як українські бійці відкрили стрілецький вогонь по російських військових, які тримали позиції в лісосмузі біля села Андріївка. Потім штурмовики показали відео з безпілотника, який зафільмував, як Сили оборони накривали вогнем бліндажі з окупантами, вели стрілецький бій та просувалися вперед. Після вогневих ударів бійців у небо здіймався густий чорний дим.

Звільнення Андріївки під Бахмутом

18 вересня Третя окрема штурмова бригада повідомила про підняття українського прапора над селом Андріївка Донецької області. Під час боїв за Андріївку та Кліщіївку українські штурмовики повністю знищили 72-у ОМСБр РФ (Окрема мотострілецька бригада). Зокрема, бійці ліквідували командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу й офіцерів

Нагадаємо, 19 вересня з'явилося відео, як бійці другої роти другого механізованого батальйону третьої Окремої штурмової бригади зачищали підходи до Андріївки. Під час бою було знищено російських військових, поранення отримали ще восьмеро.