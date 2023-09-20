Тактичний успіх: у британській розвідці пояснили, що дало ЗСУ звільнення Кліщіївки та Андріївки

Українські захисники наблизилися до дороги Т0513, яка є одним з основних логістичних шляхів з півдня до Бахмута. ЗС РФ продовжують утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т0513.

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Звільнення сіл Кліщіївка та Андріївка Донецької області наблизило Збройні сили України до дороги, яка є одним зі шляхів постачання з півдня до Бахмута. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"З 15 вересня 2023 року ЗСУ взяли під свій контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області", — йшлося в повідомленні.

У розвідці деокупацію селищ назвали тактичним успіхом, який наближає Сили оборони до дороги Т0513 — одного з основних шляхів постачання з півдня до Бахмута. Збройні сили Російської Федерації продовжують утримувати залізничну колію, що пролягає вздовж насипу між селом Кліщіївка та дорогою Т0513.

Зазначили, що нещодавно армія ворога передислокувала російські повітряно-десантні війська з Бахмута до Запорізької області, що, ймовірно, послабило оборону військових РФ навколо Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, 18 вересня над селом Андріївка в Донецькій області Третя Окрема штурмова бригада підняла український прапор. Зі слів штурмовиків, ЗС РФ продовжують обстрілювати та намагатися штурмувати село.

Тоді ж стало відомо, що українські захисники повністю знищили 72-у ОМСБр РФ під час боїв за Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом. Зокрема, українські бійці ліквідували командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу й офіцерів.

17 вересня українські бійці звільнили Кліщіївку. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що сили трьох бригад змогли звільнити селище на Донеччині.