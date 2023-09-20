Тактический успех: в британской разведке объяснили, что дало ВСУ освобождение Клещиевки и Андреевки

Украинские защитники приблизились к дороге Т0513, которая является одним из основных логистических путей с юга до Бахмута. ВС РФ продолжают удерживать железнодорожные пути, которые пролегают вдоль насыпи между Клещиевкой и Т0513.

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Освобождение сел Клищеевка и Андреевка Донецкой области приблизило Вооруженные силы Украины к дороге, которая является одним из путей снабжения с юга в Бахмут. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"С 15 сентября 2023 года ВСУ взяли под свой контроль села Клещиевка и Андреевка, что примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области", — говорилось в сообщении.

В разведке деоккупацию поселков назвали тактическим успехом, который приближает Силы обороны к дороге Т0513 — одному из основных путей снабжения с юга в Бахмут. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают удерживать железнодорожные пути, пролегающие вдоль насыпи между селом Клещиевка и дорогой Т0513.

Отметили, что недавно армия врага передислоцировала российские воздушно-десантные войска из Бахмута в Запорожскую область, что, вероятно, ослабило оборону военных РФ вокруг Бахмута Донецкой области.

Напомним, 18 сентября над селом Андреевка в Донецкой области Третья Отдельная штурмовая бригада подняла украинский флаг. По словам штурмовиков, ВС РФ продолжают обстреливать и пытаться штурмовать село.

Тогда же стало известно, что украинские защитники полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ во время боев за Андреевку и Клещиевку под Бахмутом. В частности, украинские бойцы ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров.

17 сентября украинские бойцы освободили Клещиевку. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы трех бригад смогли освободить поселок в Донецкой области.