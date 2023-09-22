"Бойове затишшя": у ЗСУ розповіли про обстановку на Куп'янському напрямку (відео)

За словами спікера Східного угруповання військ Іллі Євлаша, на даному напрямку РФ щодня завдає понад півтисячі артилерійських ударів. Також окупанти використовують авіацію по 10 разів на день, іноді — по 15.

На Куп'янському напрямку протягом останнього тижня не зафіксовано жодних бойових зіткнень. Але в цьому районі відбуваються постійні артилерійські обстріли. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Штурмів немає. Останній тиждень ми фіксуємо в плані бойових зіткнень затишшя, але інтенсивність артилерійських обстрілів залишається постійною", — заявив Євлаш.

За його словами, на Куп'янському напрямку армія загарбників щодня проводить понад п'ятсот артилерійських обстрілів. Крім того, російська авіація виконує до десяти вильотів на день, іноді сягаючи п'ятнадцяти, на цьому напрямку.

На напрямку Лимано-Куп'янськ противник здебільшого використовує артилерію на максимальних дистанціях з метою запобігти можливим атакам з боку наших військ і нашої артилерії.

"Однак навіть це не призводить до великих успіхів. Вони (ЗСУ — ред.) постійно знищують ворожу техніку і намагаються виявляти та завдавати ударів по всіх артилерійських системах, які є на цьому напрямку, що постійно знижує інтенсивність обстрілів", — додав Євлаш.

12 вересня у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом. Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні в'язні.

Крім того, 14 вересня повідомлялося, що Росія хоче повернути місто Куп'янськ Харківської області під свій контроль, але всі спроби наступати в його бік поки провалилися.