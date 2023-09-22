Запропонували квартири без черги: Білорусь "торгується" з найманцями ПВК "Вагнер", — ЦНС

Російські найманці потрібні Лукашенку для придушення протестів у Білорусі. Серед білоруських військових зростає соціальна напруга.

У Білорусі найманцям приватної військової компанії "Вагнер" запропонували видавати квартири без черги в обмін на вступ до білоруської ПВК "ГардСервіс". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"У Білорусі режим Олександра Лукашенка вербує терористів з ПВК "Вагнер" до своєї ПВК", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що видавати квартири без черги запропонували "цінним кадрам" з ПВК "Вагнер", які перейшли в ролі інструкторів до білоруської ПВК "ГардСервіс". Тоді як самі білоруські військові в кращому випадку отримують квартири "під пенсію".

У Центрі розповіли, що Лукашенко розставляє свої пріоритети в обороноздатності країни. Зокрема, росіяни йому потрібні для придушення місцевих протестів. Проте відповідні рішення посилюють соціальну напругу серед білоруських військових, додали в ЦНС.

Нагадаємо, 22 вересня російський військкор Котенок заявив, що в Херсонську область прибули найманці ПВК "Вагнер". З його слів, штурмові загони бойовиків розподіляють по секторах. Крім цього, інформація щодо їхнього перебування в Україні перебуває під грифом "секретно".

Станом на 18 вересня на території РБ залишилося менше за тисячу найманців ПВК "Вагнер", 200 з яких — інструктори в спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони Білорусі. У ЦНС розповіли, що цих бойовиків не захотіли забирати в іншу приватні військові компанії та в Міноборони РФ.

17 вересня стало відомо, що Міноборони РФ відправило своїх представників до Білорусі та африканських країн для того, аби переконати більше найманців ПВК "Вагнер" підписати контракт із РФ, зокрема з новою російською ПВК під керівництвом оборонного відомства Ро