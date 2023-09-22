Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК: що для цього потрібно

Оскаржити рішення військово-лікарської комісії можна у досудовому порядку або через суд. Суддя не може анулювати рішення ВЛК лише за медичними показниками.

В Україні військовослужбовці можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що у рішенні комісії не відображений реальний стан його здоров’я", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що це можна зробити двома способами — у досудовому порядку та через суд.

Як оскаржити рішення ВЛК у досудовому порядку

Для цього потрібно написати заяву або скаргу щодо незгоди з рішенням комісії та проханням переглянути висновки. Також потрібно надати всі відповідні медичні документи, копію рішення комісії, яке хочете оскаржити, та копію військового квитка (посвідчення офіцера). Заяву та документи можна самостійно принести до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з повідомленням щодо вручення з описом вкладення.

ВЛК може переглянути постановку або направити на повторний медичний огляд. У результаті позивач отримає новий висновок щодо стану його здоров'я. Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) виноситиме остаточне рішення у складних та спірних випадках.

Як оскаржити рішення ВЛК у суді

У суді рішення комісію оскаржується в порядку адміністративного судочинства згідно з вимогами "Кодексу адміністративного судочинства України". У компетенцію суду не входить анулювати рішення ВЛК лише за медичними показниками. Проте в суді можна встановити факт порушення процедури проведення ВЛК та в результаті скасувати оскаржуване рішення. Крім цього, своїм рішенням суд може зобов’язати проведенню повторного медичного огляду або дообстеження, якщо комісія відмовилася у його проведенні.

Нагадаємо, 12 вересня на сайті президента з'явилася постанова щодо перевірки усіх рішень військово-лікарських комісій, що були ухвалені з 24 лютого 2022 року. Президент Володимир Зеленський увів в дію виконання рішення РНБО від 30 серпня 2023 року щодо "військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України".

Адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська розповіла Фокусу, що зафіксовані порушення з боку ВЛК щодо невірної діагностики захворювань та неправильно встановленими діагнозами.