"Надають особливого значення": РФ обороняє Токмак, щоб не втратити коридор до Криму, — експерт

За словами військового оглядача Дениса Поповича, місто в Запорізькій області стало для противника таким собі логістичним хабом, куди регулярно перекидалася зброя і особовий склад з окупованого півострова.

Російські окупанти хочуть зберегти контроль над захопленим містом Токмак у Запорізькій області, адже воно є для них стратегічно важливою метою. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу Freedom 22 вересня.

За його словами, Токмак для армії противника став таким собі логістичним хабом, адже там є залізнична гілка, яка є частиною сухопутного коридору до окупованого Криму. Відповідно, у планах ЗС РФ зберегти повний контроль над цим напрямком, незважаючи на контрнаступ ЗСУ.

При цьому колаборанти, їхні поплічники та представники окупаційної "адміністрації" почали залишати місто разом із важливою документацією, хоч і до "жесту доброї волі" ще далеко.

"Поки що військові там залишаються, туди перекидаються підкріплення. Противник здавати Токмак не збирається. Очевидно, це просто запобіжний захід, ніяк інакше назвати поки не можна. Ми чудово розуміємо, яке значення для росіян має залізниця. Саме нею окупанти перекидають зараз підкріплення для своєї армії. Коли ми звільнимо Токмак, відповідно, можна розраховувати на те, що залізнична частина цього сухопутного сполучення з Кримом буде нами перехоплена", — заявив Денис Попович.

Окремо військовий оглядач зазначив, що деокупація Токмака не означатиме, що ЗСУ перерізали весь сухопутний коридор із Криму, адже в розпорядженні противника є ще кілька доріг, які в майбутньому належить звільнити українським захисникам.

Наприклад, це приморська траса, яка йде з Маріуполя в бік Бердянська, далі на Мелітополь, через Приморськ.

"Нею також можна переправляти все необхідне обладнання для окупаційного угруповання на півдні. Але залізниці, ще раз повторюю, росіяни надають особливого значення. Ось у цьому і полягає, на мій погляд, важливість Токмака як логістичного хаба", — підсумував Денис Попович.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що ЗС РФ нарощують сили і готуються наступати, щоб спробувати зберегти контроль над Токмаком. Росія направляє в Запорізьку область додаткові підрозділи, щоб пізніше спробувати "відсунути" Сили оборони до Работиного.