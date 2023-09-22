Вибухало у семи точках серед білого дня: в РФ оцінили "ефективність" ППО в Криму

Російське командування гарантувало населенню Криму, що ППО надійне і не пропустить жодної ракети. Між тим це ППО могло пропустити близько семи ракет, які летіли у напрямку складів, військових баз та аеродромів ЗС РФ.

Близько 12-13 год. 22 вересня жителі тимчасово окупованого Криму почули кілька вибухів у різних регіонах півострова. Російське командування заявило, що ППО збило ракети, які атакували військові бази ЗС РФ. Заяви спростовані світлинами та відео з центру Севастополя, де було зруйновано штаб Чорноморського флоту. Між тим нарахували ще шість точок, де лунали вибухи. Про це ідеться у дописі розвідувальної спільноти InformNapalm у Telegram-каналі.

У дописі наводиться скриншот повідомлення з невказаного інтернет-ресурсу росіян. На скриншоті — текст з коротким аналізом ситуації в Криму. Відзначаються дві події: удар по військових човнах у сухому доці в Севастополі та удар по штабу ЧФ РФ.

Перший удар відбувся в ніч з 13 на 14 вересня. ППО Росії начебто збило сім ракет, тим часом як пропустило три. Саме ці три ракети і пошкодили десантний корабель "Минск", підводний човен "Ростов-на-Дону" та верф судноремонтного заводу.

Тим часом як другий удар — серед білого дня 22 вересня. У цьому випадку начебто вдалось збити дев'ять ракет, пише автор, не вказуючи джерело цієї інформації. Однак роботи російських зенітників виявилось не достатньо, журиться він. І підсумовує, що система ППО в Криму не справляється. Тоді як російське командування запевняло, що ППО — "плотнєйшеє".

Вибухи в Криму 22 вересня: коментарі росіян Фото: InformNapalm

Вибухи в Криму 22 вересня: деталі

Аналітики InformNapalm вказують, що вибухи лунали не лише над Севастополем, а ще в шести інших локаціях. Міноборони РФ при цьому заявило, що збило п'ять ракет, але штаб ЧФ РФ "пошкоджений".

Про інші місця вибухів Фокус знайшов інформацію у моніторингових пабліках. 22 вересня могли бути вибухи в наступних локаціях:

Бахчисарай — місцева влада запевнила, що горить трава, але зовсім поруч — кілька складів ЧФ РФ; аеродром біля Саків — тут зникло світло; аеродром біля Гвардійського (Сарабузу — на мові киримли); Сімферопольський район (Аксмеджитський); Первомайське (Джурчі); Красногвардійське (Курман).

Якщо позначити вказані точки на карті, то видно, що російське ППО дійсно не таке надійне, як гарантувала населенню російська влада. Зазначимо, інформація про місця вибухів знайдена у мережі — офіційних даних наразі немає.

Вибухи в Криму 22 вересня: точки можливих ударів Фото: Google maps

Нагадуємо, Генштаб ЗСУ підтвердив удар по штабу ЧФ Росії у тимчасово окупованому Криму. Вказують, що час удару — 12:00. Місцеві жителі відзначили один з наслідків влучань, крім як руйнування будівлі штабу: пишуть, що погано почуваються через димову завісу.