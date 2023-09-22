Удар по Кременчуку: ракета влучила в парк відпочинку, є жертви (фото)
Очевидці повідомляють про машини швидкої допомоги, які їдуть до місця влучання ракети. Відомо, що серед постраждалих щонайменше одна дитина.
Російська армія завдала ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, внаслідок удару є загиблі та поранені. Силам ППО вдалося збити одну ракету. Про це повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи було чути в центрі міста. За непідтвердженою інформацією, ракета влучила в Придніпровський парк відпочинку, де в цей час зазвичай гуляє багато людей. За інформацією очевидців, центром міста їдуть машини швидкої допомоги.
У житлових будинках, розташованих поруч із парком, пошкоджено вікна.
На момент публікації відомо про одного загиблого. Ще 15 осіб поранено, серед них — одна дитина, повідомив Дмитро Лунін.
Нагадаємо, що в середу, 20 вересня, ЗС РФ атакували Полтавщину дронами Shahed. Унаслідок атаки було пошкоджено нафтопереробний завод у Кременчуці.
У червні Фокус повідомляв, що росіяни обстріляли Кременчук у річницю трагедії в ТЦ "Амстор". Противник випустив крилаті ракети з літаків Ту-22м3.