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Удар по Кременчуку: ракета влучила в парк відпочинку, є жертви (фото)

Ірина Ігнатова
Фото: militaryarms | Ракетний удар (ілюстративне фото)

Очевидці повідомляють про машини швидкої допомоги, які їдуть до місця влучання ракети. Відомо, що серед постраждалих щонайменше одна дитина.

Російська армія завдала ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, внаслідок удару є загиблі та поранені. Силам ППО вдалося збити одну ракету. Про це повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі.

Пост голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram
Фото: Скриншот

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи було чути в центрі міста. За непідтвердженою інформацією, ракета влучила в Придніпровський парк відпочинку, де в цей час зазвичай гуляє багато людей. За інформацією очевидців, центром міста їдуть машини швидкої допомоги.

Ракетний удар по Кременчуку
Фото: Кременчуцька газета

У житлових будинках, розташованих поруч із парком, пошкоджено вікна.

Ракетний удар по Кременчуку
Фото: Кременчуцька газета

На момент публікації відомо про одного загиблого. Ще 15 осіб поранено, серед них — одна дитина, повідомив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що в середу, 20 вересня, ЗС РФ атакували Полтавщину дронами Shahed. Унаслідок атаки було пошкоджено нафтопереробний завод у Кременчуці.

У червні Фокус повідомляв, що росіяни обстріляли Кременчук у річницю трагедії в ТЦ "Амстор". Противник випустив крилаті ракети з літаків Ту-22м3.