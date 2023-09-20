ЗС РФ атакували Полтавщину Shahed: є влучання в нафтопереробний завод у Кременчуці

Атаку ударними дронами російські окупанти здійснювали кількома хвилями. Українська ППО працювала по ворожих цілях.

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У ніч проти 20 вересня ЗС РФ атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Кілька хвиль атак зазнала Полтавська область. Є влучання. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА. На жаль, є влучання в Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено", — йдеться в повідомленні.

Дмитро Лунін зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих від ворожої атаки немає.

Атака на Полтавщину тривала від півночі до 4 години ранку.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про кілька вибухів упродовж ночі в регіоні, зокрема і в Кременчуці.

Нагадаємо, що ЗС РФ уночі атакували Україну дронами-камікадзе. Ворожі БпЛА облетіли кілька областей. Повідомлялося про роботу ППО в Києві.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня Росія випустила балістичну ракету по місту Кривий Ріг. Унаслідок прильоту зафіксована пожежа в багатоповерховій будівлі. Пошкоджено фасади трьох багатоповерхівок.