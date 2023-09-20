ВС РФ атаковали Полтавщину Shahed: есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Атаку ударными дронами российские оккупанты осуществляли в несколько волн. Украинская ПВО работала по вражеским целям.

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В ночь на 20 сентября ВС РФ атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Несколько волн атак испытала Полтавская область. Есть попадания. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БпЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно приостановлена", — говорится в сообщении.

Дмитрий Лунин отметил, что по предварительной информации, пострадавших от вражеской атаки нет.

Атака на Полтавщину продолжалась с полуночи до 4 часов утра.

Местные телеграм-каналы сообщали о нескольких взрывах в течение ночи в регионе, в том числе и в Кременчуге.

Напомним, что ВС РФ ночью атаковали Украину дронами-камикадзе. Вражеские БпЛА облетели несколько областей. Сообщалось о работе ПВО в Киеве.

Ранее сообщалось, что 19 августа Россия выпустила баллистическую ракету по городу Кривой Рог . В результате прилета зафиксирован пожар в многоэтажном здании. Повреждены фасады трех многоэтажек.