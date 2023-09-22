Готують дискредитацію: у Зеленського попередили про дезінформаційну кампанію кремлівських ботів

Основні наративи російської пропаганди будуть спрямовані на протиставленні Росії та України, Путіна та Зеленського. Запевнятимуть, що у РФ — все стабільно і надійно, а в Україні — ні.

19-21 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав США, де зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на засіданні ООН. За підсумками візиту стало відомо про виділення нового пакету військової допомоги Україні розміром більш як 320 млн дол. Запевняють, що у пакет увійшла велика кількість снарядів різних видів та різноманітна техніка, щоб продовжити боротись проти ЗС РФ. Однак у Офісі президента стверджують, що незабаром активізуються кремлівські боти, які будуть компрометувати українську владу. Про це написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

Єрмак стверджує, що пропагандисти будуть працювати на закордонну аудиторію і публікуватимуть дискредитуючі меседжі відносно Зеленського та його команди. Діятимуть при цьому через ЗМІ та через боти у соцмережах.

"Зараз росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація Президента Володимира Зеленського та команди за кордоном", — ідеться у дописі голови Офісу.

Кремль планує поширити наступних чотири наративи:

стверджуватимуть, що українська влада втратила довіру політичної еліти. Натомість Путін, "перемігши" на чергових "виборах", покаже начебто "підтримку народу"; підсилюватимуть розбіжності, які виникли між Україною та Польщею. Це має підтвердити, що Україна не має підтримки в ЄС і її просто використовують для боротьби з Кремлем; тиснутимуть на те, що в Україні не відбуваються вибори президента та до Верховної Ради. Звідси робитимуть висновок, що країна — не демократична і є узурпація влади; будуть переконувати, що краще мати справу зі "стабільною Росією", ніж з Україною.

Андрій Єрмак анонсує атаку ботів Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Діяльність Зеленського: деталі

Зазначимо, президент Зеленський під час візиту до США закликав конгресменів продовжувати підтримувати Україну, зокрема — надавати зброю. При цьому запевнив, що це єдина можливість захистити світ від Росії. Крім того, відбулось особисте спілкування з Байденом. За наслідками зустрічі президент повідомив, що спілкування було продуктивним і очікує "допомогу нашим солдатам".

Водночас триває певне непорозуміння у відносинах України та Польщі. Це проявилось навіть у виступі Зеленського в ООН, у якій він критично відгукнувся щодо дій польського уряду.

Польща між тим продовжила блокувати українське зерно і загрожує припинитись надання військової допомоги. Український уряд стверджує, що буде діяти у рамках закону. Зокрема, позиватиметься до європейського суду, щоб примусити пропустити збіжжя через кордони ЄС.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 22 вересня вже, схоже, почав поширювати наративи, про які говорив Єрмак. Зокрема, він прокоментував дії Польщі і заявив, що "захід зливає Зеленського".

Нагадуємо, після візиту до США Зеленський відразу рушив до Канади. У планах очільника України — зустріч з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та спілкування щодо "формули миру".

Поки президент мандрує на західній півкулі, 22 вересня жителі окупованого Криму почули низку вибухів. Врешті з'ясували, що крилаті ракети влучили у штаб ЧФ РФ: будівлю частково зруйновано.