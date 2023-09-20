"Уже не покладають надій": про що Зеленський говорив на Радбезі ООН (відео)

За словами президента України, право вето, яким користується Росія, не має бути зброєю агресора, тому Організація потребує реформування.

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У своєму виступі на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй 20 вересня президент України Володимир Зеленський закликав реформувати ООН, оскільки Організація перестала бути майданчиком для запобігання агресії.

"Мусимо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень. Усі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія посідає незаконно через залаштункові маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехуни, чия робота — виправдовувати агресію та геноцид, що здійснює Росія", — заявив Зеленський.

Про що говорив Зеленський на Радбезі ООН

Головні тези з виступу Володимира Зеленського:

Росія вбила щонайменше десятки тисяч українців і зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім.

Вето в руках агресора загнало ООН у глухий кут. Застосування права вето потребує реформи. "Вето не повинно слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною", — зазначив Зеленський.

Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітна націям світу. У Радбезі мають бути представлені країни Африканського Союзу, Азії, Латинської Америки та держави Тихого Океану, а Німеччина має бути постійним членом Радбезу.

Необхідне повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії, і виведення всіх найманців і квазівійськових формувань РФ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Необхідне повне повернення Україні ефективного контролю над усім державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

"Епіцентром такої роботи має бути ця зала — зала Ради Безпеки ООН і ще більшою мірою — зала Генеральної Асамблеї. Якщо для цього треба провести реформу інститутів ООН, значить, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у "Формулі миру", працювати над відповідними проєктами резолюцій і поправок до Статуту ООН", — зазначив президент Зеленський.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що Польща викликала посла України після виступу президента Зеленського на засіданні Генасамблеї ООН. Представники польського МЗС заявили, що передали "рішучий протест" проти слів українського президента про те, що деякі країни ЄС симулюють солідарність і побічно підтримують агресію Росії.

Також нагадаємо, 19 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський заявив, що Росія не має права володіти ядерною зброєю.