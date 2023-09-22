Точне влучання: ЗМІ показали момент удару по штабу ЧФ у Севастополі (відео)

Судячи з оприлюднених кадрів, по будівлі російського штабу завдано кілька ракетних ударів. Раніше, в РФ заявляли про "успішне" відбиття атаки.

У п'ятницю, 22 вересня, було завдано ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту Військово-морських сил Російської Федерації. Відповідні відео з'явилося в Telegram-каналі Інсайдер UA

Як зазначають автори публікації, "прильотів" по штабу ЧФ РФ було кілька. На згаданому відео видно, що ракета влучила в будівлю, яка вже оповита димом.

Telegram-канал "Крим.Реалії" також опублікував фото, на якому можна помітити ракету, що прямує в бік палаючої будівлі штабу.

"На фото видно ракету, яка за мить вразила штаб. Це фото також спростовує версію російської влади про всі збиті ракети, які атакували сьогодні Севастополь", — йдеться в публікації.

Удар по штабу ЧФ у Севастополі: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про "успішне" відбиття атаки з боку Збройних сил України. У відомстві повідомили про перехоплення однієї ракети і двох БПЛА літакового типу.

Водночас у мережі з'явилися фото палаючого штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі, де було завдано ракетного удару. За словами журналістів, на місце удару прибуло близько десятка машин швидкої допомоги рятувальної служби.

Пізніше в Міноборони РФ визнали, що силам ППО вдалося збити п'ять ракет, проте під час атаки було пошкоджено штаб командування Чорноморським флотом. Представники окупаційної влади почали розв'язувати проблеми, які виникли у зв'язку з прильотом. Для цього відключили в центрі газ та інші комунальні послуги.

Джерела ЗМІ серед російських офіцерів стверджують, що внаслідок удару по штабу є загиблі. Три різні джерела повідомили про різну кількість постраждалих, підкреслило видання. За офіційною версією Міноборони РФ, є один загиблий.