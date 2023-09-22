Канада передасть Україні додаткові танки Leopard і введе санкції проти РФ, — Трюдо

За словами канадського прем'єр-міністра, Оттава продовжить підтримувати Київ, незважаючи ні на що. З початку війни було виділено допомогу в різних сферах на суму в 7,3 мільярда американських доларів.

Канада збирається передати Україні додаткову військову допомогу у вигляді танків Leopard 2, а також введе нові обмеження проти Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час виступу перед парламентом 22 вересня.

За його словами, новий пакет військової допомоги буде вартістю 650 мільйонів канадських доларів ($482 мільйони, — ред.). Туди увійдуть кілька додаткових танків Leopard 2, однак їхня точна кількість не уточнюється. При цьому, виділення відбуватиметься протягом наступних 3 років.

Про допомогу було оголошено в рамках візиту президента України Володимира Зеленського, який уперше за час повномасштабної війни відвідав Канаду разом із першою леді Оленою Зеленською.

Було зазначено, що з січня 2022 року Канада виділила для України військову, економічну та гуманітарну допомогу на суму в 7,3 мільярда американських доларів.

Окремо Оттава збирається оголосити про нові санкції проти Російської Федерації, однак додаткових подробиць з цього приводу не прозвучало.

Візит Зеленського до Канади: що відомо

У Канаді, куди український президент прибув 22 вересня, у нього заплановано низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Політики планували обговорити оборонне співробітництво та реалізацію української "формули миру".

"Зустріч із Генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентарями, з канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українським суспільством. Упевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", — йдеться в повідомленні глави держави.

Нагадаємо, 21 вересня, у Канаді анонсували зустріч Джастіна Трюдо з Володимиром Зеленським в Оттаві. Повідомлялося, що вони говоритимуть про підтримку України та підпишуть угоду "про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами".