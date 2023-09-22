Окупована з перших днів війни: ЗСУ вдарили по автопарку РФ в Олешках (фото)

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, пожежна частина використовувалася окупантами для розташування своїх підрозділів.

Журналіст Андрій Цаплієнко показав фото з прильоту по будівлі пожежної частини в Олешках Херсонської області, яка з перших днів окупації захоплена росіянами. Світлини "було та стало" він опублікував у своєму Телеграм-каналі.

За словами військового кориспондента, пожежна частина використовувалась російськими військовими для розташування своїх підрозділів.

"Кажуть, що в окупантів поменшало на десяток вантажівок", – йдеться у дописі.

Як зазначив Андрій Цаплієнко, "олії у вогонь додав маслозавод", який розташований поруч.

Наразі інформацію не підтвердили офіційно.

Пожежна частина в Олешках Пожежна частина в Олешках

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