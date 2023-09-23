Сумнівної якості: ЗС РФ відновить наступ на двох ділянках фронту, — спікер ЗСУ

За словами начальника пресслужби Східного угруповання Іллі Євлаша, противник продовжує збирати нові сили для майбутніх бойових дій під Лиманом і Куп'янськом, однак ці кадри навряд чи зможуть прорвати оборону ЗСУ.

Російські окупанти не збираються повністю зупиняти наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Наразі триває комплектування нових сил. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" 22 вересня.

За його словами, ЗС РФ зараз зайняті тим, що "збирають нові сили", щоб найближчим часом провести знову наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку, де протягом останніх кількох місяців у них не вийшло досягти успіхів.

"Там є ще сили, які можуть ефективно застосовуватися. Однак нові кадри збираються з тих, кого їм вдалося зібрати. Про високу якість говорити їх не доводиться", — заявив Ілля Євлаш.

Також речник Східного угруповання ЗСУ зазначив, що на цій ділянці фронту росіяни завершують підготовку 25-ї армії ЗС РФ, які разом із новоприбулими бійцями повинні будуть спробувати прорвати українську оборону.

При цьому бійці Збройних сил України не стоять на місці і постійно укріплюються. На Лимано-Куп'янському напрямку вони "продовжують нарощувати мінно-інженерні вибухові загородження".

До слова, Ілля Євлаш також заявив, що поки що російські окупанти відмовилися від тактики м'ясних штурмів.

"Наразі ми не спостерігаємо бойових зіткнень, проте артилерія дуже активно застосовується. 556 разів противник гатив минулої доби по наших позиціях", — ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 вересня експерт повідомляв, що РФ після провалу під Куп'янськом хоче відновити наступ. За словами Івана Киричевського, противник найближчим часом може почати знову перекидати загони під Куп'янськ, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ кількістю.