З'являються "то тут, то там": генерал Тарнавський розповів, чи залишилися "вагнерівці" в Україні

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що коли українські бійці стикаються з російськими військами, які воюють більш ефективно, у них виникають підозри, що це можуть бути саме найманці.

Найманці ПВК "Вагнер" продовжують зустрічатися на різних напрямках фронту в Україні. Про це заявив командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

За його словами, "вагнерівці" виникають "то тут, то там". Він зазначив, що, коли українські бійці стикаються з російськими військами, які воюють більш ефективно, у них виникають підозри, що це можуть бути саме найманці.

"Ми підозрюємо наявність "вагнерівців", якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням тієї категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання у більш цікавий (більш нестандартний) спосіб", — пояснив він.

Тарнавський сказав, що час від часу українські бійці знаходять і шеврони ПВК "Вагнер".

"Річ у тім, що їхні значки з'являються тут і там — це відбувається постійно", — зазначив генерал.

"Вагнерівці" в Херсонській області: що відомо

Нагадаємо, що 22 вересня російський військкор Юрій Котенок повідомив, що найманців ПВК "Вагнер" могли відправити на Херсонщину. За його словами, Штурмові загони "вагнерівців" розподілять по секторах. Інформація про перебування ПВК "Вагнер" у Херсонській області — під грифом "таємно".

Також у ЦНС повідомляли, що Білорусь "торгується" з найманцями ПВК "Вагнер". Російські найманці потрібні Лукашенку для придушення протестів у Білорусі. Серед білоруських військових зростає соціальна напруга.