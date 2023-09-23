"Наш склад вʼї**ли": зʼявилося відео удару Азербайджану по базі миротворців РФ у Карабасі

У соціальних мережах публікують відео російських "миротворців", які бігають по базі через удар. Відомо, що за час контртерористичної операції було вбито 6 бійців ЗС РФ.

Під час контртерористичної операції Азербайджану в Карабасі було знищено декількох російських "миротворців". У мережі публікують відео, як повідомляється, одного з ударів по базі росіян. Про це повідомляє пропагандист Олександр Коц в своєму телеграм-каналі.

На відео видно російських солдат, які бігають по території бази. Сама база — це одноповерхові контейнери. На задньому фоні здіймається дим унаслідок удару. Наразі підтверджень достовірності відео немає.

"Усе, наш склад вʼї**ли", — каже автор відео.

Відомо, що з 19 вересня в результаті контртерористичної операції загинуло 6 російських військових зі складу "миротворців". Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила дві кримінальні справи за фактом загибелі. Було розстріляну одну машину в селі Джанятаг. Другий випадок повʼязаний із діями невстановлених членів вірменських сепаратистських формувань. Вони розстріляли "КамАЗ", який належав "миротворчому" контингенту.

Серед ліквідованих був заступник командира "миротворців" російської армії, капітан 1-го рангу Іван Ковган. Також у пресслужбі Кремля заявили, що президент Азербайджану Ільхам Алієв попросив вибачення в Москви та висловив глибокі співчуття.

Нагадаємо, Азербайджан міг застосувати ізраїльський ОТРК Lora для ударів по вірменських обʼєктах в Карабасі.

19 вересня у Вірменії заявили про відсутність військ на території Карабаху