"Померти можна": жителі Криму скаржаться на зачинені укриття під час тривог (фото і відео)

На опублікованих кадрах, які місцеві публікують у мережі, бомбосховища зачинені під замок. Навіть якщо деякі з них відчинені, то стан усередині далеко не найкращий.

Жителі тимчасово окупованого Кримського півострова під час повітряних тривог не можуть потрапити до укриттів, які зачинені на ключ. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали 23 вересня.

Останнім часом у захопленому Криму абсолютно неспокійно. Кілька днів півострів атакували за допомогою ракет і безпілотників. Ба більше, місцевих жителів почали сповіщати про небезпеку за допомогою повітряних тривог, але це особливо не допомагає.

Місцеві жителі почали ділитися кадрами з укриттів, які навіть після оголошення повітряної тривоги залишаються зачиненими. Зокрема, йдеться про місто Севастополь, де 23 вересня з'явилася ракетна небезпека.

До слова, навіть якщо бомбосховища й відчинені, то їхній стан далеко не найкращий, як зазначають місцеві жителі.

"Ось такий сьогодні вигляд мало наше "укриття" на Горпищенка, Севастополь. І це відносно недалеко від бухти, щоб ви розуміли. Уже пора б приводити до ладу ці приміщення, інакше померти можна не від ракет, а від туберкульозу й інших заражень. Немає ні світла, ні вентиляції", — ідеться в повідомленні.

Жителі Криму почали скаржитися на стан укриттів на півострові Фото: Telegram Жителі Криму почали скаржитися на стан укриттів на півострові Фото: Telegram

На скарги вже відреагував так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що бачить усі повідомлення про стан укриттів, але водночас закликав громадян просто не сіяти паніку.

"Досить сіяти паніку й тішити цим наших ворогів — саме паніка і є їхньою основною метою. Ми готували сховища, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз, — це вже реальність. І все передбачити неможливо. Є й людський фактор", — ідеться в повідомленні.

Він пообіцяв нібито вирішити всі питання найближчим часом.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що в окупованому Севастополі знову було чути вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО, а місцеві діляться фотографіями задимлення.