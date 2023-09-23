35 гранат і тисячі патронів: на Київщині в посадовця ТЦК знайшли арсенал зброї (фото)

Правоохоронці вилучили автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну і гладкоствольну мисливську зброю та інше військове спорядження.

У Київській області викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який організував у себе склад зброї та боєприпасів. Про це в Telegram повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

У квартирі порушника праведно 22 обшуки. Відповідні заходи організували в господарчих будівлях і автомобілі.

Вилучено правоохоронцями було автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладкоствольну мисливську зброю. Зокрема, знайшли й понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, міну, запали, тепловізор, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету й інше військове спорядження.

Чоловіка затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, але представники прокуратури не погодилися та мають намір оскаржити постанову.

Встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення. Слідчі проводять відповідні заходи.

Нагадаємо, 22 вересня СБУ затримала посадовця ВЛК і трьох працівників ТЦК, які заробляли на ухилянтах. Відомо, що вартість таких "послуг" становила від 500 до 8,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за межі держави.

Також 18 вересня в Одесі голова лікарської комісії видавала виписки з діагнозом "туберкульоз" за $1,5 тис. Порушники надавали довідку з медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу ТЦК та СП. На цій підставі чоловіків визнавали непридатним до військової служби, тому вони отримували законні підстави уникнути мобілізації. Завдяки спільникам організаторка схеми отримувала кошти.